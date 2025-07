Emmanuel Mudiay jugó en Lituania y en la G-League tras su salida de la NBA, pero entiende que fue en Puerto Rico donde encontró un segundo hogar gracias al Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El armador congoleño, de 29 años y con nacionalidad estadounidense, debutó en la liga dos años atrás con los Cangrejeros de Santurce, pero ha sido esta temporada con los Piratas de Quebradillas en la que mostró su mejor versión.

En su segunda campaña con Quebradillas, fue el líder en anotación del torneo con un promedio de 23.6 puntos por juego.

Su desempeño a lo largo de la serie regular, incluyendo canastos decisivos en los segundos finales que aseguraron numerosas victorias, catapultó a los corsarios a la segunda posición de la Conferencia B con marca de 20-14.

Esa labor fue premiada el martes en la segunda edición de los Valores del Año del BSN en el Fairmont El San Juan Hotel, donde recibió el premio de Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés), votado por un grupo compuesto por periodistas, personalidades y miembros del equipo de narración. Superó en votaciones a Chris Duarte, de los Vaqueros de Bayamón, y a Sam Waardenburg, de los Indios de Mayagüez.

“Puerto Rico es como un segundo hogar para mí ahora. El primer año con Santurce fue un proceso de aprendizaje. El año pasado realmente no me sentí contento con la manera que jugamos como equipo. No fue la mejor temporada, pero este año, todo se sintió diferente desde el principio. Creo que eso nos ayudó a unirnos más como equipo”, expresó Mudiay al ser abordado por la prensa local sobre sus últimas campañas en el BSN.

“Eso ha hecho que tengamos más confianza en nosotros. Aunque no estamos sobreconfiados, pensamos que podemos lograr cosas buenas juntos”, abundó.

Emmanuel Mudiay muestra una prenda con el logo de los Piratas de Quebradillas. ( BSN / José Santana )

Quebradillas se quedó corto en sus aspiraciones la campaña pasada al caer en los cuartos de final ante los Gigantes de Carolina, pero este año lucen con opciones reales de avanzar a las semifinales frente a los Leones de Ponce, con Mudiay en modo MVP.

El refuerzo de los Piratas confesó que llegó a contemplar dejar de jugar baloncesto cuando salió de la NBA, pero el BSN le dio un segundo aire a su carrera, como también les ha sucedido a varios importados que han firmado en Puerto Rico en años recientes.

Después de todo, tenía el potencial para establecerse en la mejor liga del mundo cuando fue seleccionado por los Nuggets de Denver con el séptimo turno del Draft de la NBA en 2015. Su mejor temporada fue en 2018-19 con los Knicks de Nueva York, cuando acumuló una media de 14.8 puntos, 3.3 rebotes y 3.9 asistencias por partido en 59 encuentros, 42 como titular, con un 44.6 por ciento de efectividad en tiros de campo.

Pero aunque mostró destellos de su capacidad al comienzo de su carrera, las lesiones afectaron su rendimiento y nunca pudo desarrollar un tiro consistente a larga distancia, lo que provocó que su rol fuese disminuyendo hasta quedar fuera de la NBA.

“Hay muchas cosas en el mundo del deporte que no puedes controlar por temas políticos. Yo pensaba: ‘¿De verdad quiero seguir jugando?’. Las cosas no estaban saliendo como yo quería, pero amo el baloncesto. La política es la política, pero amo este deporte, y cuando llegué al BSN, la política quedó fuera del camino. Aquí simplemente juegan los que están rindiendo mejor. No les importa quién seas, y eso es lo que me encanta de esta liga”, recordó Mudiay.

“Una cosa que me encanta de aquí es que los jugadores vienen con todo todos los días, y cuando la gente te enfrenta así diariamente, te levantas listo para darlo todo. Creo que eso es lo que más me gusta de esta liga. Mi familia ama la isla. Es un lugar hermoso y muchas cosas buenas me han pasado allá en Quebradillas. Eso me hace feliz”, añadió.

Emmanuel Mudiay tira al canasto en un juego contra los Vaqueros de Bayamón. ( Suministrada / BSN )

Mudiay es el tercer refuerzo consecutivo en ganar el MVP. En 2023, Brandon Knight, también de los Piratas, se llevó el premio, y en 2024 fue Travis Trice, de los Criollos de Caguas. Este galardón le podría abrir puertas en otras ligas, pero Mudiay expresó que se siente cómodo en el BSN porque no está muy lejos de su hogar en Estados Unidos.

“Veremos qué sucede. Recibí muchas ofertas el año pasado y no las acepté. Esta liga no está lejos de mi hogar, así que a mi familia le gusta que juegue aquí”, sostuvo.

El armador importado dio a conocer que las ofertas que recibió hace un año fueron de equipos en la Euroliga y Asia.