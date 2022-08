San Germán. El cambio que los llevó de los Piratas a los Atléticos en un principio fue algo difícil de digerir. Pero al fin de cuentas, parecen haber llevado la mejor parte.

El 2 de diciembre de 2021, los canasteros Jorge Bryan Díaz, Luis ‘Pelacoco’ Hernandez y José ‘Money’ Rodríguez pasaron a San Germán en un canje por Gary Browne, Phillip Wheeler y consideraciones económicas en una transacción.

Díaz había jugado ocho de sus nueve temporadas en el BSN con los Piratas, Hernández llevaba cinco y Rodríguez llegó en marzo de 2021 desde Guayama en un cambio por Alex Franklin y dos meses más tarde firmó un contrato de tres años con el equipo.

“Es complicado el tema de Quebradillas”, dijo Díaz de entrada. “Siempre te sorprende un poco. No sé si decir que me lo esperaba, pero sí sabía que había malestar y rumores entre la fanaticada. Así que no fue tan sorpresivo”.

Jorge Brian Díaz, aquí a la izquierda defendiendo a Ismael Romero, jugó nueve temporadas del BSN con los Piratas de Quebradillas. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Pero hay que entender que el baloncesto es un negocio y es bien difícil que uno esté en un mismo equipo toda la vida. Las cosas pasan y hay que seguir adelante y seguir trabajando más duro aún”, agregó.

Rodríguez también dijo que se mostró algo decepcionado al principio, pero ya Quebradillas quedó en el pasado.

“Al principio estaba sorprendido porque Quebradillas me firmó por tres años y me dijeron que iba a ser el jugador de la franquicia. Me rompí la muñeca, jugué más temprano que lo que tenía que entrar a jugar y me botaron como si nada”, manifestó.

“Ellos cambiaron a tres jugadores, tres guerreros, tres veteranos que juegan para el equipo y juegan para ganar. Mucha gente no entendió el cambio antes, pero me imagino que luego se dieron cuenta”, indicó.

Hernández, por su parte, se vio involucrado en alegados choques con la gerencia sangermeña a principios de la campaña 2022, pero fue un gran contribuyente a que los anaranjados se metieran a la postemporada, dejaran en el camino a Santurce y luego al campeón defensor, Arecibo, y estén en la serie final.

José 'Money' Rodríguez dice que ya no piensa en el equipo de Quebradillas, que lo cambió a San Germán, y que se concentra en el cariño de la fanaticada atlética. ( Jorge A Ramirez Portela )

Tanto Rodríguez como Díaz dijeron que para ellos los Piratas quedaron en el pasado porque al momento su misión es cumplir con la fanaticada sangermeña que les abrió los brazos y a la que sienten que le deben un campeonato.

“Siempre hay buenas amistades en Quebradillas”, afirmó Díaz. “Aún las tengo y me comunico con ellas. Es parte de esto. Pero ahora estoy en San Germán y lo estoy dando todo para esta fanaticada que me ha adoptado”.

Money expresó que no extraña a Quebradillas, aunque de seguro dejó amistades por allá. Pero indicó que sabe que los Piratas son una franquicia “grande y que el año que viene harán todo lo posible para tener un buen año”.

“No me hace falta. Estoy agradecido de estar en San Germán con esta fanaticada, que me ha tratado a otro nivel. Sea en días buenos o en días malos ellos siempre están ahí por mí. Y por eso es que ahora mismo no pienso en Quebradillas”, finalizó.