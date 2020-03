Los jugadores fueron enviados a casa, las facilidades fueron cerradas y los jugadores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) se mantienen en casa intentando como pueden mantener la condición física que adquirieron durante la pretemporada y el inicio de campaña.

En efecto, el BSN está en cuarentena, según explicaron al menos tres dirigentes del circuito, quienes dijeron que ni sesiones de entrenamiento en grupos pequeños se están realizando.

“Eso lo habíamos hablado al principio, pero la situación se ha complicado y ellos están haciendo sus cosas individualmente. No vemos que todavía sea hora de hacer ese ajuste”, dijo el piloto de los Vaqueros de Bayamón, Nelson Colón, quien agregó que el preparador físico de los Vaqueros les envía rutinas a los jugadores.

“Pensamos que eventualmente debe bajar un poco esto y podremos volver a un ritmo normal. Cuando eso pase, nos volveremos a encontrar y a hacer una minipretemporada. Mientras tanto, mandamos el mensaje a la fanaticada y a los jugadores de que se queden en su casa pendiente a la familia y a otras cosas”, agregó Colón.

Por su parte, el técnico de los campeones Santeros de Aguada, Carlos González, dijo que los refuerzos fueron liberados y enviados a sus hogares, al igual que los jugadores de la zona metro, por lo que quedan muy pocos en la zona de Aguada.

Al igual que los Vaqueros, dijo que cada canastero hace lo que puede desde su casa. González, sin embargo, advirtió sobre el azote económico a los atletas y dirigentes cómo él.

“La parte económica es fuete para el todo el mundo no solo para los deportistas. Pero en el caso de nostros este es el único trabajo que tenemos y no tenemos una idea clara si se va a jugar”, dijo. “Hay esperanza de que se juegue, pero si (el BSN) se extiende hasta agosto, confligiría con la temporada en México y entonces habría problemas".

En la Liga Nacional de Baloncesto de México trabajan decenas de jugadores y técnicos boricuas.

“El salario de $40,000 no es suficiente y uno tiene que ir a otros lugares a buscar trabajo. Por lo que estamos en una situación en que podríamos perder la temporada de acá y la de allá. Por encima de todo está la salud, pero creo que el que no ahorró la va a comenzar a pasar mal ya pronto”, opinó González.

Finalmente, el coach de los Indios de Mayagüez, Flor Meléndez, dijo que de su equipo no hay nadie en la zona de Mayagüez, y que ante todo, le ha instruido a sus jugadores “a seguir las normas del país, que es estar en sus casas”.

Dijo que se le envían asignaciones para que hagan en sus casas, mientras él se mantiene en su hogar adelantando trabajos en su computadora y poniendo su hogar al día.

“Estábamos en muy buena condición porque habíamos empezado a prepararnos temprano. Puede que se pierda algo de eso, pero confío en que mis jugadores son muy responsables y sé que fuera de forma no van a regresar. En la pretemporada se levantaban a las 7:00 a.m. para estar en forma, y un jugador de ese tipo no va a dejar caer eso”, concluyó.