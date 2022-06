Con un combinado que entienden es una mezcla sólida de veteranía, juventud y talento, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y el grupo técnico de la selección nacional de baloncesto presentó este miércoles a los 12 canasteros que sudarán el uniforme boricua en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2023, la cual se jugará en el Coliseo Roberto Clemente entre el viernes y el lunes.

Con el tabloncillo de juego como escenario, tanto el presidente federativo, Yum Ramos, como el dirigente, Nelson Colón, y el gerente general Carlos Arroyo, hablaron de las decisiones tomadas, de las ausencias de algunos canasteros y de la inclusión de otros para esta versión del equipo patrio.

“No quiero ser injusto con las demás, pero esta edición es sólida, de jugadores híbridos de diferentes posiciones”, dijo Colón para describir el grupo. “Nos da una versatilidad de poder movernos en diferentes direcciones durante el juego cuando así lo necesitemos”.

En la presentación estuvieron presentes los canasteros Ismael Romero, Javier Mojica, Gary Browne, Gian Clavell, Chris Ortiz, Jezreel de Jesús, Timajh Parker, Jordan Murphy, y Justin Reyes junto a los debutantes Phillip Wheeler, José Alvarado y George Conditt IV.

“Fue un corte súper complicado. Aquí hay mucho talento, proyección, futuro. Hay que tener en consideración también el compromiso para futuros eventos. Es bien complicado”, agregó Colón.

El grupo, que contiene seis jugadores que participaron de la ventana pasada y seis que no, es producto de un sistema que Colón dijo que se trata de mantener, que es el de tener entre 20 y 25 jugadores en el programa e ir moviéndolos según las necesidades y la disponibilidad.

“Lo que queremos es moverlos para que ya hayan estado, porque las solo tres prácticas que tenemos (para esta ventana) ahora son muy pocas. Es mejor tener un grupo establecido que conoce la cultura, las movidas y lo que queremos hacer es más fácil la integración de todos”, sostuvo el dirigente.

Puerto Rico, aunque ya clasificado para la siguiente ronda de las ventanas al Mundial, necesita triunfos en los dos partidos para quedar en mejor posición en la tabla de posiciones al cruzarse con equipos de otros grupos en la segunda ronda, dijo Colón.

Por ello, buscará con este equipo y con la ventaja del público en el Roberto Clemente, anotarse victorias sobre Estados Unidos este viernes, 1 de julio, y ante México el lunes 4 de julio.

Sobre Estados Unidos, dijo que ya tienen el ‘scouting’ “y sabemos que jugaron un partido ante República Dominicana en Miami. Sabemos que tienen un grupo interesante de jugadores híbridos, grandes y atléticos que han subido a la NBA y han bajado. Algunos ya jugaron en Washington. tienen un equipo muy balanceado”.

Al preguntársele sobre la ausencia de prometedoras figuras como el armador Tremont Waters, Isaiah Piñeiro o el delantero Arnaldo Toro en el seleccionado, el gerente general, Carlos Arroyo, explicó que los tres fueron parte del grupo de 24 jugadores convocados, pero no pudieron estar por distintas razones.

“Tremont Waters tiene compromisos de la NBA. Termina ahora con Carolina y se une al equipo de Memphis, según entiendo, el 1 de julio. Por lo que entiendo no estaba comprometido con esta ventana. Arnaldo es parte de este programa y es un jugador joven que sigue ganando experiencia jugando aquí y jugando afuera. Pero, al momento decidimos irnos con otros jugadores que entendimos que iban a fluir mejor con la estructura que trata de establecer Nelson”, señaló Arroyo.

“Lo de Piñeiro es una pena, ya que tuvo una rotura del ligamento anterior cruzado (ACL) de una rodilla. Son cosas que suceden en este juego. Que no estén aquí no quiere decir que no son parte del programa y que vamos de dejar de seguir su desarrollo”, manifestó el exjugador.

Colón, por su parte, dijo que “la conversación con Piñeiro fue bien dura. Tratamos de ponernos al día y darle un poco de entusiasmo en este momento. La lesión surgió después de que se hizo la lista de 24. Piñeiro es parte de este grupo. Ha estado en varias ventanas y es parte de los jugadores que vienen del primer y segundo ciclo. Le deseamos lo mejor, que se recupere. Él es un chamaco fuerte y va a estar bien”, dijo Colón sobre la lesión, sufrida durante un ‘workout’ de los Mavericks de Dallas de la NBA.

La lesión fue en un workout de los Mavericks.

Arroyo habló sobre la llegada del jugador de los Pelicans de Nueva Orleans, José Alvarado, quien debutará con el seleccionado patrio, y su proceso de adaptación.

“Alvarado está al tanto de la historia de nuestro equipo y del compromiso de todos los jugadores. Respeta mucho. Su familia le ha dejado saber que es un compromiso muy importante. La gente le ha demostrado mucho cariño”, manifestó. “Pero es un proceso. El está bien receptivo. Acoplarse a la bola FIBA le tomó tiempo. y él es un jugador que depende mucho de su defensiva, por lo que va a tener que acostumbrarse al pito de FIBA. Pero está muy motivado”.

Sobre los rivales y el panorama de los dos encuentros, Colón recapituló.

“México es vital para nosotros y creo que es el juego más importante, pero primero estamos pensando en Estados Unidos. Después de ese juego tenemos dos días para prepararnos para ellos. Conocemos a los jugadores de México y vienen con un mejor grupo que los que jugaron en la pasada ventana. No obstante, estamos mentalmente preparados para esto”, relató.

“En México (la vez pasada) tuvimos un juego discreto y perdimos por solo seis puntos. Yo no creo que podamos jugar tan malo como lo hicimos en México y menos en nuestra casa ante nuestra gente y la vibra positiva”, indicó.

“Vamos a dos partidos sumamente importantes para nosotros. Necesitamos ganar los dos. Sabemos que son difíciles. Nos estamos enfocando y dándole toda la información a los jugadores para estar listos para estos dos partidos”, concluyó Colón.