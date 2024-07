Las Vegas. Derrick White fue nombrado como jugador de la selección masculina de baloncesto de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París el miércoles en reemplazo de Kawhi Leonard.

White promedió 15.2 puntos y 5.2 asistencias la temporada pasada con los Celtics de Boston, campeones de la NBA.

Estos hubieran sido los primeros juegos de Leonard, quien se perdió 12 de los últimos 14 encuentros de los Clippers esta temporada con una inflamación en la rodilla derecha. USA Basketball indicó que junto a los Clippers, tomaron la decisión sobre el estatus del jugador.

“Kawhi ha estado incrementando la carga en las últimas semanas para los Olímpicos y tuvo algunas buenas prácticas en Las Vegas”, indicó USA Basketball en un comunicado el miércoles. “Se sentía listo para competir. Pero respeta que USA Basketball y los Clippers determinaron que es de su interés pasar el resto del verano preparándose para la próxima campaña y no participando en los Juegos Olímpicos en París”.

Leonard ha ganado dos títulos de la NBA, ha sido nombrado seis veces al Juego de Estrellas y seis veces jugador All-NBA, pero ha tenido problemas de lesiones toda su carrera.

Derrick White (izquierda) viene de ganar el campeonato de la NBA con los Celtics de Boston. ( Steven Senne )

Se ha perdido 256 encuentros de temporada regular los pasados siete años, incluyendo toda la campaña 2021-22 por problemas de rodilla. Disputó 68 encuentros esta temporada con los Clippers, la mayor cantidad desde que jugó 74 con San Antonio en el 2016-17.

“Este es mi camino”, reconoció Leonard esta semana, en referencia a sus lesiones. “No puedo darles el libreto perfecto. El año pasado intenté jugar tanto como pude, me sentí increíble y en cierto momento ya no pude seguir. Intenté lo mejor que pude, pero este es mi camino. No quiero estar en esta situación, pero tengo que aceptarlo. Mucha gente está viendo, que me apoya y no. Pero motivo a mucha gente, entonces tengo que seguir haciendo lo que hago”.

Leonard dijo esta semana que su rodilla estaba bien y que podría regresar a entrenar en cancha en las próximas tres semanas para alistarse para los Olímpicos.

“Estoy listo”, aseguró en ese momento el jugador. “Estoy jugando ahora y estoy feliz”.

Dos días después, horas antes del primer duelo de exhibición de la selección ante Canadá y un día antes de que el equipo parta a Abu Dhabi —en sus primeras dos paradas internacionales para jugar y entrenar antes de viajar a Francia para los Olímpicos— Leonard ya no está.

De momento, Estados Unidos tienen sólo 10 jugadores disponibles. Kevin Durant no jugará ante Canadá debido a una distensión en la pantorrilla y no compitió en el campamento de entrenamiento de cuatro días de la selección y que terminó el martes.