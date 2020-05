El canastero puertorriqueño Jhivvan Jackson continúa agregando reconocimientos importantes a su resumé y a su joven pero distinguida carrera en el baloncesto.

La pasada semana, el jugador de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) fue nombrado al equipo de los 10 mejores canasteros de la Conference USA del baloncesto de División I de la NCAA de la pasada década.

El bayamonés, nieto del legendario técnico y hombre de baloncesto, Flor Meléndez, e hijo del exjugador del BSN, Leroy Jackson, fue el único jugador activo incluido en el prestigioso listado, aunque fue seleccionado como reserva.

Jackson, quien en el 2016 jugó para Puerto Rico con el seleccionado Sub 18 en el Premundial FIBA de esa categoría efectuado en Chile, fue escogido como el sexto hombre del grupo.

En el cuadro regular fueron seleccionados los defensas Kenny ‘Speedy’ Smith, de Louisiana Tech; BJ Stith, de Old Dominion; Alex Hamilton, de Louisiana Tech; Jon Elmore, de Marshall; y Marcus Evans, de la Universidad de Rice.

Jackson lideró el segundo equipo como sexto hombre y fue acompañado por Trey Freeman, de Old Dominion; Ahmad Caver, de Old Dominion; Will Barton, de Memphis; y Nick King, de Midddle Tennessee State, el único delantero de la lista.

Reconocido como el Novato del Año de la Conference USA al quebrar la marca de anotaciones de su universidad para un ‘freshman’, ha tenido una mejoría impresionante pese a que una lesión lo frenó por un tiempo.

En los tres años en que ha jugado con los Roadrunners de la Universidad de Texas en San Antonio, los promedios de anotaciones por juego de Jackson han ido de 18.4 en su primer año, a 22.9 en el segundo y a 26.8 en el 2020.

Este año, Jackson fue el segundo mejor anotador de la División I de la NCAA, superado solo por Markus Howard, de Marquette, quien finalizó con 27.8 puntos por encuentro.

El dos veces integrante del First Team All Conference USA en 2019 y 2020 viene de recuperarse de un desgarro del ligamento anterior cruzado que le resto tiempo de juego entre su primera y segunda temporada con los Roadrunners de UTSA.