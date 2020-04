Aunque para muchos en el País fue emocionante ver que en el documental ‘The Last Dance’ de ESPN se hace una referencia a la Liga Superior de Baloncesto de Puerto Rico como una de las escuelas que forjó al técnico Phil Jackson para ser la persona perfecta para dirigir a los Bulls de Chicago, a muchos otros les molestó que en la referencia se hablara de la liga boricua como una barbárica en la que mediaban tiraeras de piedras y hasta disparos a los árbitros.

Así entonces, exdirigentes del Equipo Nacional de Puerto Rico como Flor Meléndez y Carlos Morales preguntaron en sus cuentas sociales ayer si en realidad los boricuas se sentían orgullosos por la mención. Mientras, Raymond Dalmau apuntó incluso a que le referencia que se hizo de un disparo que un exalcalde de Quebradillas hizo en un juego y alegadamente hirió a un árbitro no fue así, pues a quien lastimó fue a un ujier en una cancha, pero lo más importante de saber es que el evento sucedió casi 10 años antes que Jackson dirigiera en Puerto Rico entre el 1984 y 1987, por lo que el entrenador norteamericano no vivió eso en persona y no debería referirlo pues da a entender que lo experimentó en carne propia.

“Phil a través de los años ha dicho muchas cosas que no son como las dice. Yo aclaro muchas en un capítulo de mi libro, para que se conozca la verdad de las cosas”, dijo Dalmau a Primera Hora y haciendo referencia a su libro ‘Raymond Dalmau: From Harlem a Puerto Rico’ de Publicaciones Gaviota.

Una de las aclaraciones establecidas en el libro es el asunto que Jackson no fue testigo presencial del tiro que hizo el fenecido exalcalde de Quebradillas, Rafael Pérez Santaliz, hizo en un juego en el Coliseo Roberto Clemente y con el cual hirió a un ujier, causa por la cual fue debidamente acusado y juzgado en los tribunales de Puerto Rico.

Según lo destaca en su libro, Dalmau apunta que Jackson en su libro ‘More than a Game’ describe el momento precisando que el alcalde estaba tan fanatizado que agredía a los árbitros, queriendo insinuar que esa era su costumbre.

“Phil destorsiona la realidad”, agrega Dalmau, quien el el capítulo ‘Phil Jackson en Quebradillas’ cuenta que él fue el responsable de recomendar al piloto a dirigir a los Piratas y niega rotundamente una alegación del legendario entrenador de la NBA en varias publicaciones que él fuera también el responsable de forzar su despido.

“Las explicaciones de Phil Jackson lo que reflejan es prejuicio hacia Puerto Rico”, opina Dalmau.

Eco de ese prejuicio se hizo también Meléndez ayer al lamentar que Jackson no fue como otros grandes entrenadores de la NBA y de la NCAA que vinieron a Puerto Rico y dejaron un legado de desarrollo de entrenadores y gestaron oportunidades para los boricuas ir a estudiar en la liga colegial.

Posted by Flor Melendez on Monday, April 27, 2020

“La pregunta que nos tenemos que hacer de este arrogante, que aunque ganó en la NBA, a nosotros los entrenadores de esa época y al Baloncesto de Puerto Rico no nos dejó nada”, destaca Meléndez en un post en Facebook en el que hace referencia a grandes entrenadores norteamericanos como Gene Bartow, Lou Rossini, Rolly Massimino, Robert Corn, Tom Nisalky, P.J Carlesimo, Herbie Brown y muchos más que repetían varios años en la liga y quienes según Meléndez trataban a los boricuas como familia cuando los visitaban en centros de entrenamiento en Estados Unidos.

“Este lo que ha hecho, por que no pudo triunfar en nuestra liga, tanto en uno de sus libros como en esta documental, es hablar mal de nuestra liga y de Puerto Rico... para mi ese tipo es un cero a la izquierda para nuestro Baloncesto y el País. Vamos a recordar a aquellos coaches que ayudaron a nuestros muchachos dándole becas de estudio en los Estados Unidos, y los que ayudaron al Equipo Nacional. A los árbitros que se quedaron viviendo aquí siendo árbitros NBA. Esos merecen nuestro reconocimiento. Este espantapájaros no”.

Por su parte, Morales hizo una pregunta a la conciencia del pueblo en su página de Facebook al cuestionar si en verdad hubo orgullo por escuchar lo que se habló de Puerto Rico en The Last Dance.

“Pregunta igenua”, escribió Morales en Facebook "¿De verdad ustedes se sienten orgullosos de la forma como mencionaron a nuestro país y al BSN anoche en “The Last Dance”? ¿O es que estamos como los artistas y otras celebridades que piensan que lo importante es que los mencionen y hablen de ellos, sea bien o mal?