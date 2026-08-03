( Federación de Baloncesto de Puerto Rico )

Santo Domingo. El Equipo Nacional masculino de baloncesto 3x3 obtuvo este lunes la medalla de plata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al caer 18-16 ante República Dominicana en la final disputada en el Malecón Deportivo.

Ante unas gradas abarrotadas de fanáticos dominicanos y decenas de puertorriqueños que hicieron sentir su apoyo, los boricuas no pudieron revalidar el campeonato conquistado en San Salvador 2023.

Jorge Matos lideró la ofensiva boricua con siete puntos. Le siguió Ángel Matías con cuatro unidades.

Rayner Moquete fue el mejor por los quisqueyanos con ocho tantos.

“Lo dimos todos en la cancha. Fue un equipo que se preparó, hemos competido en diferentes torneos y el resultado de la mayoría de las veces ha sido diferente, pero están en casa y tenían hambre de hacerlo”, expresó Matías a este medio.

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“El juego que nosotros hacemos, pues, no lo pudimos ejecutar al 100%. Nos vamos con la cabeza en alto. Una medalla más para Puerto Rico siempre es importante y en salud”, agregó el canastero.

Puerto Rico tuvo un buen inicio al abrir el partido con una racha de cinco puntos consecutivos que silenció momentáneamente a la afición local.

No obstante, los dominicanos respondieron de inmediato para empatar el marcador.

El encuentro volvió a igualarse 7-7 y posteriormente 8-8, pero a partir de ese momento los anfitriones tomaron el control del desafío para adjudicarse la medalla de oro en su casa.

“Ellos se deben de estar sintiendo como nosotros nos sentimos en el AmeriCup hace unos años atrás. Hicieron un gran trabajo”, comentó Matías, al referirse al torneo que conquistaron en 2024 en Puerto Rico, frente a su gente.