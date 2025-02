Meses antes de adquirir a los Vaqueros de Bayamón, Eric Pérez entabló conversaciones para entrar al Baloncesto Superior Nacional (BSN) como apoderado de los Leones de Ponce, pero las negociaciones se paralizaron cuando el equipo clasificó a la postemporada.

Carlos Arroyo llevaba un tiempo intentando que el productor y representante de artistas del género urbano, conocido en esta industria como Eric Duars, incursionara en la liga como tenedor de una franquicia y, cuando menos se lo esperaban, surgió la oportunidad de comprar a los Vaqueros.

“Esto no fue un accidente. Fue algo que llegó porque quizá Carlos Arroyo lo empujó un poquito más allá. Analizamos entrar al BSN en diferentes oportunidades que existieron en el camino hasta que un día me llamó Carlos y me dijo había una oportunidad y nos debíamos sentar a hablar con Yadier (Molina) y Melvin (Román)”, contó Duars en una entrevista con Primera Hora desde las oficinas de Duars Entertainment.

“En lo personal, yo tuve unas conversaciones con Ponce, pero en esos momentos ellos estaban entrando a la postemporada y estaban pasando por una serie de cosas que hicieron que lo tomáramos más con calma. Ahí fue que surgió la oportunidad con Bayamón y empezamos a hablar con los Vaqueros. La pieza clave para que nosotros estemos en Bayamón fue Melvin y Yadier porque fueron muy accesibles en cuanto a la diligencia”, reveló.

El acuerdo de compraventa se concretó y el 13 de diciembre, los Vaqueros anunciaron que Duars había adquirido la organización y que Arroyo lo acompañaría como coapoderado para así dar comienzo a una nueva era en Bayamón. Duars reconoce la responsabilidad que conlleva administrar a la franquicia más ganadora en la historia del BSN.

Eric Duars administrará a los Vaqueros junto a Carlos Arroyo. ( Carlos Rivera Giusti )

“Hay una vara bien alta que tenemos que seguir elevando. Eso será día a día. Como yo digo, la teoría es una cosa y la práctica es otra, y nosotros estamos preparándonos de la mejor manera que entendemos para empezar la temporada de la mejor manera posible. Tenemos un cuerpo técnico que nos encanta y una plantilla de jugadores de que la somos fanáticos de cada uno de ellos. Me atrevo a decir, a nombre de Carlos también, que estamos súper contentos con el equipo que tenemos”, compartió.

Los Vaqueros serán dirigidos en el venidero torneo por Christian Dalmau, quien como armador ayudó al equipo a ganar el campeonato del BSN en 2009. Dalmau debutó como dirigente en la liga local con los Indios de Mayagüez a mediados de la campaña de 2022 y será asistido por Jorge “Jorgito” Rincón y Larry Ayuso.

Duars indicó que, además de Dalmau, entrevistaron a otros técnicos para el puesto, pero optaron por el exjugador de Bayamón debido a su “interés genuino” en levantar al combinado, que viene de una de sus peores temporadas en años recientes con el peor récord del torneo (10-24).

“La fanaticada fue la que nos fue sembrando cuáles eran los dirigentes que ellos creían eran los apropiados para su equipo. Entonces, un día decidimos empezar a entrevistar coaches, no fue que dijimos: ‘Vamos a escoger a este y ya’. De los que entrevistamos, Christian fue el mejor, aunque todos tenían las cualidades profesionales que cualquier organización busca. Pero, Christian tenía un interés genuino de que se iba a levantar y acostar pensando en los Vaqueros”, relató el mandamás de los Vaqueros.

“Tiene mucho interés de hacer las cosas y llevarnos al campeonato”, agregó.

Christian Dalmau dirigió a los Indios de Mayagüez desde mediados de la temporada 2022 del BSN. ( Suministrada )

En cuestión de la plantilla, los Vaqueros extendieron al veterano escolta Javier Mojica e hicieron cambios por el trespuntista Raymond Cintrón, el ala-pívot Luis “Pelacoco” Hernández y el alero Jordan Cintrón. También seleccionaron a Enrique Freeman con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2025. Freeman milita con los Pacers de Indiana en la NBA. Adicional a eso, han hecho mucho ruido con las firmas de dos de sus tres refuerzos, los exenebeístas JaVel McGee y Danilo Gallinari.

De hecho, Duars mencionó que ya firmaron al tercer importado, pero decidió reservarse de quién se trata. Lo que sí comentó es que espera que el armador Gary Browne esté activo en la próxima campaña. En la campaña anterior, Browne vio su tiempo limitado en cancha tras agravar una lesión que tenía en la rodilla mientras competía con los Mets de Guaynabo, antes de ser traspasado a Bayamón.

“No puedo entrar en detalles sobre su salud, pero él es parte del equipo y va a practicar con el equipo. Cuento con él al 100 por ciento. Como le digo a la gente, se van a sorprender. Estamos bien confiados de que va a jugar”, expresó Duars, quien también informó que comenzaron sus prácticas de pretemporada hoy, jueves.

Desea traer más equipos a Bayamón

El productor y representante de artistas del género urbano aseguró que su meta no es sólo elevar el nivel del quinteto en cancha, sino también brindarles a los fanáticos una experiencia única desde el momento que entran por los portones del Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón. Esto sin olvidar las raíces de la organización y contando con algunos de sus emblemáticos miembros como el animador Arnaldo “El Látigo” Guzmán.

“Los fanáticos pueden esperar una experiencia nueva. Ya entramos al mundo de nosotros. Tenemos que hacer un balance porque tenemos que ganar juegos, pero creo que la experiencia que van a tener los fanáticos en la cancha y la combinación que vamos a hacer con lo digital y lo deportivo nos ayudará bastante. A mí me gusta sentarme en las gradas de cualquier show mío y analizar desde que la persona compró el boleto, en este caso el abonado”, aseguró.

“Todo el que va a la cancha quiere ganar, pero también quiere sentirse parte de algo y yo entiendo que eso es una de las cosas en las que nos vamos a enfocar”, abundó.

En cambio, el trabajo de Duars en Bayamón parece que no se quedará solamente en el BSN, pues tiene interés en traer a Bayamón equipos de Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), Voleibol Superior y hasta ligas menores.

“Bayamón es un municipio que apoya mucho al deporte, así que creo que encontré el socio ideal para poco a poco ir añadiendo cosas. No compré a los Vaqueros pensando que esto será por uno o 10 años, porque esas cosas uno no las sabe. No compré al equipo con la intención de entrar, salir y ya. Compré al equipo para entrar, aprender y de ahí se derivan todas las cosas que vamos a hacer en baloncesto y voleibol”, sostuvo.

Experiencia en la música

Duars está confiado en que podrá lograr todo esto de la mano de Arroyo y su vasta experiencia como empresario en la industria de la música urbana lo respaldan. El apoderado, de 44 años, nació en San Juan, pero se crió en Guayama, por lo que creció siendo un fanático de los extintos Brujos en la época de James Carter y Gary Voce en el Coliseo Doctor Roque Nido.

En 2004, se adentró al mundo de la música urbana con el desaparecido sello discográfico VI Music fundado por Mario VI, Alex Gárgolas y Juan Vida, que trabajaba con artistas como Héctor El Father y Don Omar.

Allí, se encargaba de tareas como velar los estudios, coordinar grabaciones, buscar almuerzos y asistir a los productores. Al tiempo, se desarrolló como promotor y, en 2009, fundó su compañía Duars Entertainment, que ha trabajado con talentos como Ángel y Khriz, Rauw Alejandro, Yomo, J-King y Maximan, N’klabe, De La Ghetto, Zion y Lennox, Brytiago, Omar Courtz, Yovngchimi, Darell, Ken-Y, entre otros. Además, ha producido cientos de conciertos.