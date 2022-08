¡Échale!

Ernesto Díaz González estará de regreso detrás de micrófono para la narración de televisión del tercer partido de la serie final del BSN entre los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón. Igualmente narraría el quinto partido de la serie, si el mismo llega a vida.

Es una buena noticia para Díaz González, quien cumplirá 83 años en noviembre, para el baloncesto y para una fanaticada que lo quiere y respeta.

“La reacción del público a mí me ha dejado en una pieza”, dijo Díaz González en base a los comentarios que ha escuchado en las redes sociales por los fanáticos del BSN.

Díaz González realizará su primera aparición detrás del micrófono para la televisión del BSN en la temporada del 2022. Tuvo un par de asignaciones durante el año, pero no pudo cumplirlas debido a situaciones de salud que ha vivido en el 2022, incluyendo una operación ortopédica.

“Voy a estar apostando que voy a estar bien”, dijo con la fe puesta en Dios.

El creador de frases como “Agua pa’ los gallos”, “Y va a seguir” y el “Gulú, gulú y pa’ afuera... o pa’ dentro” informó que la nueva oportunidad apareció porque se ha sentido bien de salud para trabajar un partido de baloncesto con la concentración, potencia y fluidéz que le ha caracterizado en su carrera de narración, que inició en el 1972.

Agregó que llamó al presidente de Telemundo, José Cancela, para informarle su disponibilidad y que el canal le abrió el espacio, el que Díaz González ha ocupado por tantos años para llevar el drama del BSN y dejar, para la jerga boricua, frases del básquet que se aplican en la vida cotidiana y viceversa.

Y Díaz González confesó que la reacción del público a la noticia reavivó su deseo de seguir detrás del micrófono mientras la salud esté de su lado.

“Me estaba apagando cuando veo la reacción en las páginas; fueron como como si me pusieran un cohete porque se está dando una situación súper especial, que el público reaccione de esta manera, y más cuando sabes que uno no ha trabajado para motivar esa reacción, que ha sido voluntaria. El trabajo que se ha realizado ha tenido un fruto, lo que me hace sentir bien”, dijo.

No adelantó si tiene una nueva frase para develarla durante su regreso en Bayamón. Díaz González explicó que, aunque tiene frases trabajadas, la mayoría de estas son producto de la espontaniedad, como la musa de los compositores del música. También dijo que el inventar una frase no es garantía de pegarla porque de esa aprobación se encarga el fanático si la repite y la lleva a la calle.

“No sé”, contestó el hábil comentarista, exdueño de equipo en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico y exdueño de caballos en el hipódromo Camarero, así como en hipódromos de Estados Unidos.

Sí adelantó que está animado con la serie final entre el San Germán crecido ante el Bayamón profundo.

“Es bien interesante. San Germán va de menor a mayor. Ha comenzado a tener un juego de conjunto, de no entregarse. Por el otro lado, cuando profundizas en las tres figuras de Bayamón, que no había tenido el año pasado o en años anteriores, que son Stephen Thompson, Ryan Pearson y Javy González, le han dado una profundidad muy respetable”, analizó.

González desconoce con certeza quien será su comentarista, aunque puede anticiparse que será el actual Miguel Ali Berdiel, el exbaloncelista que ha estado trabajando los comentarios de los juegos para Telemundo.

Reveló que Berdiel sería el compañero de narración número 41 en su carrera. Y, de paso, a pedido de Primera Hora, Díaz González reveló algunos nombres de esa lista.

“Armandito Torres. Ángel López Panelli y Paquito Rodríguez. Tienen conocimiento, fluidéz, anticipación y los tres fueron dirigentes”, dijo.