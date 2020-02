Carlos Arroyo llegó en tenis, ‘chores’ de jugar básquet y casi siempre tuvo un balón en sus manos. Así se mantuvo durante su primera práctica como ‘asesor senior’ del Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico.

Arroyo, quien se retiró del Equipo Nacional en el 2016, no tiene planes de volver a jugar, aunque parecía listo para hacerlo si lo quisiera.

“Tengo un baloncelista en mí desde niño. Esto es lo que me gusta, lo que me apasiona", dijo Arroyo.

Al BSN, que inicia en 10 días, también le dijo adiós. Además su salida de los Leones de Ponce en la pasada temporada acabó en un caso administrativo inconcluso tras las alegaciones de que violó el tope salarial cuando jugaba con los Cangrejeros de Santurce en el 2015.

Solo considera volver a jugar la modalidad 3x3 en la liga de Estados Unidos llamada la Big3.

“Todavía no he decidido", dijo sobre la liga en que debutó en el 2019.

En la práctica estuvo observando los movimientos de los jugadores en cancha, sobre todo de ‘gares’ como Ángel Rodríguez y Joseph Soto, quienes estuvieron en la primera práctica del Equipo Nacional de cara a los dos partidos que el equipo tiene este jueves y domingo, de local y como visitante, respectivamente, ante Estados Unidos.

También espera observar a Gary Browne, quien se reportaría a las prácticas de la Selección el lunes en la noche, y estar a la disposición de cualquier ayuda que estos necesiten en el baloncesto internacional, en el que él brilló con el Equipo Nacional y tras su salida de la NBA.

“Estoy contento de poner mi granito de arena en una Selección que me dio tanto a mí. Voy a estar para lo que pueda ayudar a los ‘gares’, a los muchachos. Son jugadores que conozco hace muchos años, con los que he jugado en contra de ellos, con los que he sido compañeros de equipo en la Selección y otros equipos. Me sentí cómodo con tomar esta decisión", dijo Arroyo.

“Estar aquí y ayudar... la experiencia mía que ellos puedan adquirir.... cualquier cosa que ellos necesiten... preguntas del juego, estrategias, cómo ver el juego... para eso estoy aquí. Pero más que nada estoy para el desarrollo de ellos, de los gares, Angelito, Gary, Curbelo, quien viene subiendo. Quiero repartir la experiencia. De nada vale no poder ayudar a la próxima generación con todo lo que aprendí. Es parte de la encomienda de un veterano", agregó.

El ‘cariduro’ residente en Miami desde hace 20 años dijo que también se mantendrá observando a los jugadores de escuela superior que se desarrollan en Estados Unidos y que son candidatos futuros para la Selección Nacional.

“Es un proyecto interesante porque hay una camada de chamacos jóvenes que están afuera también. Es importante mantenerles el ojo a esos jugadores que están en escuela superior y en colegio también", dijo el egresado de la Universidad Florida International.