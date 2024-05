En la cima de la Sección A y con el mejor récord en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), son pocas las preocupaciones que tiene el dirigente de los Capitanes de Arecibo, Juan Cardona, en estos momentos.

Y es que Cardona tiene a los Capitanes luciendo como el mejor equipo en la liga con la dupla del refuerzo David Stockton y Alfonso Plummer. Pero, el estratega admitió que hay una situación en la franquicia que lo tiene desvelándose: la salida de Jonah Bolden.

“David Stockton me deja dormir algo y Jonah Bolden no me deja dormir… Ayer (jueves) me levanté a las 4:00 de la mañana pensando qué es lo que va a pasar porque lo que vemos allá afuera es un tremendo jugador, pero la energía, vibras y la manera que él comparte la visión con todo el mundo día a día en las prácticas, para un coach, es un sueño tener jugadores así”, contó Cardona en entrevista con Primera Hora .

Bolden confirmó a este medio que disputará el domingo su último partido de la temporada con Arecibo, cuando reciban a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina. El refuerzo australiano, de 28 años y 6′10″ de estatura, será sustituido por el también exenebeísta Jahlil Okafor, quien terminó hace poco su compromiso en China y el gerente general Ángel Edgardo García aseguró que llegará la próxima semana.

Bolden se ha acoplado a la perfección a su rol bajo el sistema de Cardona, uno que demanda a sus jugadores correr una ofensiva que se enfoca en atacar en transición, en su mayoría con tiros de tres puntos, y que además exige a sus jugadores una abrumadora defensa por 40 minutos. De hecho, el importado está promediando 10.8 puntos y 8.6 rebotes con Arecibo.

Por esta razón, Cardona admitió que será un reto traer a Okafor en medio del torneo.

“Yo miro los problemas cuando llegan, pero definitivamente es un problema… Un dulce problema, como decimos, porque son jugadores de calidad y cada cual trae a la mesa algo diferente”, comentó.

No obstante, el estratega indicó que ya ha estudiando las fortalezas y debilidades de Okafor para que, cuando se integre el nuevo refuerzo, los Capitanes sigan navegando como lo hicieron en el primer mes de la campaña.

“Ya (Okafor) tiene el ‘playbook’. Estamos mirando sus fortalezas y dónde le gusta operar. De ahí nos moveremos porque si fuiste a Duke, tú tienes que ser alguien también”, indicó.

Bolden firmó un contrato de un año con los Breakers de Nueva Zelanda en la Liga de Baloncesto de Australia (NBL, en inglés). Sin embargo, antes de que regrese al torneo de su país en septiembre, tiene en agenda compromisos con el seleccionado australiano, que jugará en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Del básquet a las criptomonedas

El delantero fuerte australiano fue escogido por los 76ers de Filadelfia con el turno 36 del Sorteo de Novatos de 2017. Bolden continuó en la NBA por los próximas dos temporadas con los 76ers y los Suns de Phoenix hasta que decidió apartarse del baloncesto con apenas 25 años. El canastero relató que durante ese tiempo se dedicó a invertir en criptomonedas y a viajar el mundo con su familia.

“Me permitió tomar mi primera pausa del baloncesto desde que era joven y me brindó la oportunidad de ver el mundo”, dijo Bolden a este medio.

El australiano confesó que todavía está adentrado en el mundo de las criptomonedas, pero disfrutando al mismo tiempo de su pasión por el básquet en Puerto Rico.

“(El BSN) es una de las mejores ligas en las que he estado. Ninguna de las victorias que hemos tenido han sido fáciles, así sea en casa o en la carretera. Los refuerzos también le añaden nivel a la liga, pero desde un punto de vista de equipo, esto ha sido genial”, concluyó.