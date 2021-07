Phoenix. ESPN ha tomado la decisión de reemplazar a Rachel Nichols como reportera en la serie final de la NBA luego de un informe que detalla los comentarios críticos que hizo sobre su colega negra Maria Taylor.

La cadena anunció el martes que Malika Andrews manejará ese papel para la serie entre los Suns de Phoenix y los Bucks de Milwaukee.

Nichols, quien es blanca, ha sido la reportera de ESPN en los principales juegos nacionales esta temporada y lo fue en la finales de la NBA del año pasado. Pero el cambio se hizo después de que The New York Times reportara el domingo sobre unos comentarios que Nichols hizo el año pasado cuando se enteró que Taylor lideraría el programa de estudio de la cadena en lugar de ella durante el reinicio de la liga en la ‘burbuja’ que montaron en Walt Disney World.

En una conversación telefónica que se grabó accidentalmente y que obtuvo el Times, Nichols dijo: “Le deseo a Maria Taylor todo el éxito en el mundo --ella cubre fútbol, cubre baloncesto. Si necesitas darle más cosas que hacer porque te sientes presionado por tu historial de mierda en la diversidad, que, por cierto, conozco personalmente desde el lado femenino, hazlo. Encuéntrenle otro lugar. No me lo vas a encontrar ni me lo vas a quitar “.

El informe del Times dijo que el equipo del programa estaba enojado con Nichols, quien se disculpó el lunes mientras presentaba “The Jump”.

Nichols continuará presentando ese programa diario de baloncesto durante la semana durante las final.

Taylor volverá a ser la anfitriona de los shows previos al juego y de medio tiempo de la Final de la NBA, aunque el New York Post informó que su contrato termina a finales de este mes y que había rechazado una extensión.