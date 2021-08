Saitama, Japón. Estados Unidos y España jugaron por el oro olímpico en 2008 y 2012, y luego en las semifinales en 2016.

Y en los Juegos de Tokio, los mejores equipos de la clasificación mundial FIBA se volverán a encontrar, justo antes de lo habitual.

Los estadounidenses, tres veces campeones olímpicos reinantes, se enfrentarán a España, campeona reinante de la Copa del Mundo, en los cuartos de final del torneo masculino en los Juegos de Tokio el martes, un enfrentamiento de equipos que terminaron segundos en sus respectivos grupos en los Juegos Olímpicos.

España quedó fuera del grupo de cabezas de serie y sabía que se había expuesto a un posible enfrentamiento con Estados Unidos al perder la final de la fase de grupos ante Eslovenia el domingo. Y aproximadamente una hora después, cuando FIBA celebró el sorteo olímpico, el enfrentamiento estaba listo.

“Si vas a conseguir esa medalla de oro, vas a vencer a todos”, dijo el pívot español Marc Gasol. “En ese momento, no importa el orden”.

Estados Unidos tiene una marca de 16-2 contra España en competencias olímpica o de la Copa del Mundo. Sin embargo, los enfrentamientos recientes no han sido exactamente fugitivos. Los estadounidenses ganaron 82-76 en las semifinales olímpicas de 2016, 107-100 en el juego por la medalla de oro de 2012 en Londres y 118-107 en el enfrentamiento por la medalla de oro en Pekín en 2008.

“Estos Juegos Olímpicos van a mejorar en lo que respecta al baloncesto, porque los equipos son muy apasionados y talentosos y tienen muchos jugadores individuales que la gente disfrutará en la televisión”, dijo el entrenador de Estados Unidos, Gregg Popovich.

El español Pau Gasol (4) celebra tras anotar una canasta en un partido de la fase de grupos del torneo olímpico de baloncesto masculino de Tokio 2020 contra Argentina. ( Eric Gay )

Los otros cuartos de final son: el ganador del Grupo A Francia (3-0) ante Italia (2-1, segundo lugar en el Grupo B), el ganador del Grupo B Australia (3-0) juega contra Argentina (1-2, tercer lugar en el Grupo C) , y Eslovenia (3-0), ganadora del Grupo C, choca con Alemania (1-2, segundo lugar en el Grupo B).

La FIBA anunció más tarde que Eslovenia-Alemania será el primer juego el martes, lo que en Puerto Rico inicará a las 9:00 p.m. del lunes, seguido del juego entre Estados Unidos y España, a las 12:40 de la mañana del martes; Italia-Francia a partir de la 4:20 de la madrugada del martes; y Australia-Argentina a partir de las 8:00 de la mañana del martes.

El escolta australiano Joe Ingles dijo que nadie estará emocionado con un comienzo a las 10 a.m. en Tokio.

“No tienes otra opción, así que tienes que encontrar una manera de levantarte y ponerte en marcha, y esta oportunidad que tenemos, creo que nuestros muchachos estarán listos para las 10 a.m. o las 9 p.m., Cualquier parte del día, lo es“, dijo Ingles.

El ganador de Italia-Francia jugará contra el ganador de Eslovenia-Alemania en una semifinal, y el ganador de Estados Unidos y España jugará contra el ganador de Australia-Argentina en la otra. Los cuartos de final son de ganar o ir a casa; una victoria significa que los equipos tienen asegurados dos juegos más, las semifinales seguidas por una competencia por la medalla de oro o bronce, antes de salir de Tokio.

“Todo el mundo sabe que no hay oponentes fáciles, especialmente Estados Unidos, Australia, Francia, ese tipo de equipos”, dijo el base esloveno Zoran Dragic. “Por eso todos querían ser los primeros en su grupo”.

Devin Booker se eleva para un donqueo en el juego de Estados Unidos ante Irán. ( Gregory Shamus )

Estados Unidos, que perdió ante Francia en el primer partido olímpico, se metió en el pozo de cabezas de serie del sorteo al terminar como el mejor equipo en segundo grupo. Eso significaba que no podía enfrentar a ninguno de los ganadores de grupo en los cuartos de final, pero también tenía que enfrentarse a otro segundo clasificado, en este caso, Italia o España.

Una vez que Italia se pareó contra Francia, el enfrentamiento quedó claro: Estados Unidos y España se volverían a encontrarse.

PUBLICIDAD

Y en términos de la clasificación mundial, los corchetes para los cuartos de final olímpicos son inusuales: el No. 1 juega Estados Unidos juega versus el No. 2, España; y el No. 3 Australia juega contra el No. 4, Argentina. Los otros enfrentamientos, por ranking mundial, son el No. 7, Francia, contra el No. 10 Italia y el No. 16, Eslovenia, contra el No. 17, Alemania.

Francia e Italia tienen marca de 14-14 entre sí en acción de FIBA y Juegos Olímpicos. Eslovenia tiene marca de 4-3 contra Alemania, y Australia y Argentina se han dividido en seis encuentros anteriores.