Las decisiones emocionales que permitieron a Uruguay ampliar el marcador cada vez que Puerto Rico amenazaba con tomar el control fueron una de las principales causas que identificaron el dirigente nacional Carlos González y el jugador Gian Clavell para explicar la derrota del lunes.

“Estamos frustrados. Tristes”, reconoció Clavell después del revés 80-75 en el Antel Arena, de Montevideo, en el cierre de la cuarta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

“Sabíamos la oportunidad que teníamos de sacar este partido. Como dijo nuestro entrenador, tomamos malas decisiones emocionalmente y, al final, no ejecutamos como debíamos para tomar la delantera”, agregó el jugador en la conferencia de prensa posterior al partido.

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Puerto Rico logró mantenerse cerca durante buena parte del encuentro e incluso empató el marcador a 43 al comienzo del tercer parcial. Sin embargo, Uruguay respondió y recuperó una ventaja que llegó a ser de doble dígito.

González sostuvo que varias acciones fuera de control impidieron que el Equipo Nacional aprovechara sus mejores momentos.

“Uruguay hizo un buen trabajo en el comienzo del partido, manteniendo el control y ganando el primer parcial y la primera mitad”, comenzó González en su análisis.

“Nosotros siempre estuvimos ahí. Especialmente en el segundo parcial, acercamos el partido. El tercer parcial comenzó de la misma manera, con el partido cerrado, pero se volvió a abrir a doble dígito. Jugadas emocionales de nosotros, fuera de control, permitieron que nuevamente se abriera”, explicó.

Puerto Rico llegó al cuarto periodo abajo, 64-55, pero realizó un último empuje y redujo la diferencia. La reacción volvió a interrumpirse por otra acción emocional que produjo una falta técnica y una expulsión.

“Al final hicimos otro esfuerzo y nos acercamos, pero nuevamente se amplió el marcador. Otra jugada emocional, recibimos otra técnica y una expulsión. De nuevo se abrió el partido”, lamentó González.

Aun así, el conjunto boricua consiguió otra oportunidad en los minutos finales. El dirigente señaló que Puerto Rico tuvo posesiones para empatar o tomar la ventaja, pero no logró ejecutar correctamente.

“Tuvimos la oportunidad al final de anotar el canasto para empatar o irnos arriba. No tuvimos dos buenas selecciones de tiro. En una no pudimos lanzar y la otra no fue una buena selección. Uruguay, del otro lado, tuvo una buena ejecución y pudo anotar un canasto grande”, indicó.

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Clavell coincidió en que la falta de ejecución terminó frustrando al grupo.

“Fue bastante frustrante. Esperar que otros pierdan ya está fuera de nuestras manos. Uno nunca se quita, pero estamos bastante frustrados”, manifestó.

Con la derrota, Puerto Rico cerró la ventana con marca de 2-6. El quinteto nacional también perdió el jueves por 89-75 ante Argentina en Mar del Plata y ahora le restan cuatro encuentros en las eliminatorias.

Una noche difícil para José Alvarado

González también reconoció que José Alvarado no tuvo su mejor actuación ofensiva. El armador encestó solamente uno de sus nueve intentos de campo, ocho de ellos desde el área de tres puntos.

“Sin duda, no fue una buena noche ofensiva. Solo un tiro en nueve intentos está muy por debajo de lo que nosotros necesitamos de él”, evaluó.

El técnico destacó, no obstante, que Alvarado fue efectivo en el renglón de las asistencias con nueve y contribuyó con su capacidad defensiva.

Puerto Rico reanudará su participación el 26 de noviembre como visitante ante Panamá. El 29 de noviembre recibirá a Uruguay en San Juan.

Los últimos dos encuentros serán contra Argentina, el 26 de febrero de 2027, y Panamá, el 1 de marzo, ambos en el Coliseo Roberto Clemente.