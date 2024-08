Manatí. Cuando los Criollos de Caguas estaban a punto de perder el sexto juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante los Osos de Manatí, el dirigente Wilhelmus Caanen se negaba a creer que esta sería la manera que terminaría una temporada de ensueño para la franquicia del Valle del Turabo.

Después de todo, Caanen ha vivido de primera mano lo que es quedarse corto en una final como entrenador y jugador.

Con poco más de dos minutos por jugar en el cuarto parcial, los Osos aumentaron su ventaja a nueve puntos. La afición de Manatí comenzaba a alborotarse a sabiendas de que podían estar a solo minutos de capturar su primer campeonato en el BSN. Ya la producción había sacado la tarima en donde los Osos iban a celebrar la conquista del título y el camerino local estaba preparado para cuando abrieran las botellas de champán.

Sin embargo, Caguas lo volvió a hacer. De la mano del refuerzo Travis Trice, el quinteto cagüeño remontó y sobrevivió dos tiempos extras al vencer el martes, 122-121, a los Osos y obligar un séptimo y decisivo encuentro en la serie final 2024.

El mismo será celebrado este viernes a las 8:00 p.m. en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, a pesar de que un sector de los seguidores del básquet local han sugerido que se lleve a cabo en un recinto de mayor capacidad.

“En un momento dado me pasaba por la mente: ‘En realidad nos merecemos que se acabe de esta manera’... A cada uno de los componentes que está en el camerino le apasiona y se vive tanto lo que hace que para nosotros esto no es un sacrificio. Nosotros valoramos el escenario en el que estamos y qué mejor lugar para definir todo que en un juego siete en casa”, expresó Caanen en un aparte con la prensa minutos después del dramático triunfo.

“Ya estiramos la serie hasta donde más pudimos. Ya no se puede estirar más y vamos para un séptimo juego. Ahora lo único que a mí me encantaría decirles a los muchachos es que, independientemente de lo que pase, se mantengan unidos, no se metan presión y que a la hora de la verdad el que mejor juegue, que se lleve la victoria”, añadió.

La hazaña que realizó Caguas al filo de la medianoche del martes en Manatí fue como ver en un espejo lo que ha sido su campaña, pues siempre que los dan por vencidos parecen levantarse de las cenizas. Así como el lema de uno de sus integrantes Christian “Cuco” López: “La madre del que se quite”.

Abajo por nueve puntos con 2:20 minutos en el reloj eran pocos los que pensaban que los Criollos saldrían por la puerta ancha al filo de la medianoche del martes. En cambio, Trice volvió a demostrar que lo que corre por sus ventas es sangre fría al anotar 27 de sus 32 puntos en los últimos 20 minutos de acción. Entre esos canastos estuvo el triple que forzó la prórroga, al igual que en el segundo encuentro de la serie.

“Los chamacos tienen que emular a jugadores como Travis Trice. La disciplina que ese tipo tiene, lo genuino que es como ser humano, la paz con la que vive… Mano, yo quisiera tener muchos de esos, muchos”, comentó Caanen sobre la labor del Jugador Más Valioso de la temporada 2024.

“Solo intenté hacer la jugada correcta. Louis (King) y Akil (Mitchell) nos estaban cargando y no quería dañar el ritmo que teníamos. Traté de cumplir con mi rol y ser agresivo cuando llegara la oportunidad. Eso sucedió al final del juego porque a mí no me importa cuántos puntos anote. Si ganamos y yo anoté cero puntos, estoy perfectamente bien con eso”, dijo Trice, por su parte.

Regresa en grande Mitchell

Lo cierto es que Trice se llevó toda la atención con esa explosión ofensiva que tuvo en los últimos minutos del desafío. No obstante, fue el panameño Akil Mitchell quien sentenció la victoria en el segundo tiempo extra encestando dos tiros libres con seis segundos en el reloj. Anteriormente, Mitchell había fallado dos intentos desde la línea en la primera prórroga.

“Hay que tenerlos bien puestos”, sostuvo el técnico acerca de Mitchell. “Cualquier otro jugador que no tenga el temple y el coraje deportivo de Akil Mitchell se hubiera desbaratado mentalmente. Pero el juego te sigue dando oportunidades y le tocó”, agregó.

Akil Mitchell, de los Criollos de Caguas, ataca el canasto durante el sexto juego de la final 2024 del BSN. ( Carlos Rivera Giusti )

Después de ser suspendido para el quinto partido por acumulación de faltas técnicas, Mitchell se destacó con un doble-doble de 25 puntos y 14 rebotes.

Y de cara al partido más importante de la temporada, los Criollos se sienten más unidos que nunca.

“Una temporada tan larga nos ha permitido conocernos, respetarnos y darnos mucho amor. Yo creo que el amor que nosotros sentimos el uno por el otro es genuino. Esto es un grupo especial”, compartió Caanen.

Esta es la primera vez desde la final del BSN de 1975 entre Bayamón y Quebradillas que los primeros seis desafíos de la final del BSN los ganó el equipo visitante. Aquella serie la ganó Bayamón en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce, que sirvió como cancha neutral para el séptimo encuentro.