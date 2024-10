Cuando la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) intentó comunicarse en la noche del martes con Carlos González para decirle que había sido escogido como el nuevo dirigente de la Selección Nacional, el técnico aguadillano no contestó las primeras llamadas.

González salía de la ducha en el momento que se percató que tenía una llamada perdida del gerente general del quinteto patrio, Carlos Arroyo. De inmediato, lo llamó el presidente de la FBPUR, el licenciado Yum Ramos.

“Carlos te está llamando”, le dijo Ramos. “Sí, lo vi ahora. Acabo de bañarme”, respondió González. “Vamos a ponerlo en una triple línea (conference)”, le contestó el presidente federativo.

Acto seguido, González se enteró que fue seleccionado como el nuevo entrenador del Equipo Nacional y hubo un silencio de 15 a 20 segundos.

“No sabía si era verdad o no porque siempre estamos relajando”, confesó González entre carcajadas durante su presentación como nuevo entrenador del Equipo Nacional en la sede de la Federación.

“Estuve temblando toda la noche como por una hora desde las 11:00 hasta las 12:00. Se me fue el sueño. Me acosté como a las 2:00 de la mañana. Quería decirles a mis padres, pero mis papás se acuestan como a las 7:00 de la noche (risas)”, relató.

Carlos González firmó un contrato hasta 2027 como dirigente de la Selección Nacional con la Federación de Baloncesto. ( Suministrada / FBPUR )

Sin embargo, el también técnico de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) guardó silencio hasta el jueves a petición de Ramos y Arroyo.

“Me dijeron que no podía decir nada, así que me lo tuve que tragar y aguantar esa felicidad y emoción porque no es un logro mío solamente. Es también de mi familia y los seres allegados. Yo sé que Héctor (Horta), Felo (Rivera) y Gaby (Miranda) cuando lo supieron se alegraron como si hubiese sido un logro de ellos. Estoy contento, pero el proceso ha sido una montaña rusa de emociones”, compartió el dirigente aguadillano.

“Esto es un sueño. Estar en la Selección Nacional, sin importar la faceta que uno esté, es un honor y un privilegio increíble. Ahora me toca otra responsabilidad como entrenador, pero no hay diferencia entre ser asistente o director de operaciones, por ejemplo. Cuando tú te pones esa camisa, representas a cada uno de los boricuas y el sacrificio que uno ha hecho para llegar a este nivel. Por eso, es un honor que se debe asumir con mucha responsabilidad y respeto”, abundó.

González, de 40 años, sustituirá a Nelson Colón, quien renunció al cargo el 3 de octubre mediante una carta compartida en sus redes sociales. Firmó un contrato hasta 2027, justo antes de los Juegos de Los Ángeles. Como dirigente, González ha ganado el campeonato del BSN tres veces en tres franquicias distintas: los Piratas de Quebradillas (2017), los Santeros de Aguada (2019) y los Gigantes (2023).

Junto a Rafael “Pachy” Cruz, asistió a Colón en el pasado ciclo olímpico, uno de los más exitosos de Puerto Rico en años recientes. La Selección clasificó primero a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, donde tuvieron su mejor actuación desde Indianápolis 2002 al concluir entre los mejores 12 del torneo. De hecho, el conjunto boricua se quedó a una victoria de adelantar a los cuartos de final, pero perdió contra Italia.

Después, superaron todas las expectativas cuando poncharon su boleto a los Juegos de París 2024 en el Repechaje Olímpico celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Para eso, se apuntaron contundentes victorias que parecían estar fuera del libreto sobre Italia y la favorita, Lituania. Pero los puertorriqueños hicieron lo imposible y dijeron presente en unas Olimpiadas por primera vez desde Atenas 2004.

No obstante, González no formó parte del cuerpo técnico de Puerto Rico en París 2024 debido a que el torneo olímpico confligió con el quinceañero de su hija y su compromiso con los Gigantes. En cambio, el aguadillano sostuvo que ahora como dirigente su prioridad será el programa nacional.

“Ahora mismo como los formatos ya están establecidos febrero, noviembre y verano, básicamente, no conflige con el BSN. De confligir, pues ya ahí se para el torneo, pero si continúa, mi prioridad está en la Selección y será Leo Arill (asistente de los Gigantes), quien se quedará al mando, o buscaremos una persona que continúe en las labores mientras yo regreso”, afirmó.

Los próximos compromisos de la Selección Nacional son el 22 y 25 de noviembre, fechas en la que se llevará a cabo la segunda ventana clasificatoria del torneo AmeriCup 2025.