Juzgando por todos los rumores de cambios existentes en la NBA y los nombres que se discuten, todo indica a que el mercado de canjes será uno bien movido de cara a la fecha límite del 9 de febrero.

Ya los Lakers de Los Ángeles efectuaron el primer cambio del año al adquirir al delantero japonés-beninés Rui Hachimura desde los Wizards de Washington, seguido del mega canje del fin de semana en el que los Mavericks de Dallas se reforzaron con el base Kyrie Irving procedente desde los Nets de Brooklyn para unirlo con Luka Doncic.

¿Pero cuáles serían los otros jugadores con mayor probabilidad de cambiar de camiseta para el 9 de febrero y reforzar a otros equipos con aspiraciones de playoffs?

Aquí mi lista de los principales 10 y el por qué serían codiciados en el mercado:

1. Jake Poeltl (Spurs de San Antonio)

El pívot austriaco es un cortinero de primera que rebotea (9.1), pasa (2.9 asistencias) y protege el aro (1.2 tapones), pero está en un equipo en reconstrucción que no puede maximizar sus talentos. Su alto coeficiente intelectual de baloncesto caería bien en equipos contendientes como Boston y Golden State. También hay otros equipos como Toronto, Oklahoma City, Nueva York y Charlotte y Utah que lo interesan. Su contrato es una ganga ($9.4 millones). Los Spurs preferirían obtener un turno futuro de primera ronda y algún jugador joven a cambio en vez de perderlo por nada.

2. Jae Crowder (Suns de Phoenix)

Crowder es un delantero defensivo que mete el triple y podría ser la pieza que falte para un equipo contendor de cara a playoffs. Tiene un impasse con los Suns, que no han querido utilizarlo esta campaña. Sin embargo, Phoenix ha pedido villas y castillas por él pero se arriesgan a perderlo por nada como agente libre. Milwaukee ya les ofreció un paquete que incluye a Serge Ibaka, Jordan Nwora y dos turnos de segunda ronda. Otros equipos que han mostrado interés son Atlanta, Memphis, Miami y Golden State.

Jae Crowder no ha jugado mucho con Phoenix por decisión del cuerpo técnico. El equipo ha pedido villas y castillas por él pero se arriesgan a perderlo por nada como agente libre. ( The Associated Press )

3. Jordan Clarkson (Jazz de Utah)

El favorito para el premio de Sexto Hombre del Año será agente libre en verano y rechazó este año una extensión de contrato por parte de Utah. La gerencia quizás no quiera arriesgarse a perderlo por nada. Potenciales equipos que podrían reclutar sus servicios incluyen a Miami, Milwaukee, Denver, Memphis y Nueva Orleans.

4. Fred VanVleet (Raptors de Toronto)

El aguerrido armador será agente libre en verano de 2023 tras rechazar una extensión de contrato de cuatro años y $114 millones ($28.5 millones anuales). Toronto no va a pretender perderlo por nada. Han habido rumores de cambio con los Suns de Phoenix por el veterano Chris Paul. Otros como Orlando, Minnesota y Nueva York podrían tocar esa puerta.

5. Cam Reddish (Knicks de Nueva York)

El canastero que fue selección de lotería en el sorteo de NBA de 2019 (#10) se ha perdido en la rotación de los Knicks. En algunos juegos que tuvo oportunidad en Atlanta y otros en Nueva York tuvo partidos ofensivos sobresalientes cuando le dieron luz verde para tirar. También tiene una fisionomía y capacidad atlética similar a Paul George. El problema mayormente ha sido su incapacidad de adaptarse a un rol jugando sin la bola y sus inconsistencias defensivas. ¿Hay algún equipo que quiera darle una tercera oportunidad? Los Knicks piden dos turnos de segunda ronda por él. Posibles interesados podrían incluir a Oklahoma City, Toronto, Los Ángeles (Lakers), Miami y Milwaukee.

Cam Reddish, alero de los Knicks de Nueva York, fue selección de lotería en el sorteo de NBA de 2019 (#10) y se ha perdido en la rotación de los Knicks. ( Abbie Parr )

6. Bojan Bogdanovic (Pistons de Detroit)

El francotirador croata no compone nada en un equipo en reconstrucción como Detroit. Allí promedia sobre 21 puntos y lanza sobre 42% en triples, pero podrían sacarle mayor provecho en un quinteto contendiente de cara a playoffs. Entre los equipos interesados está Los Ángeles (Lakers), Boston, Memphis, Cleveland, Nueva Orleans y Milwaukee, por mencionar a algunos. Detroit quiere un turno de primera ronda a cambio.

7. John Collins (Hawks de Atlanta)

A Collins lo quiere la mitad de la liga y muchos rumores son generados por otros equipos que lo desean y no necesariamente por el propio Atlanta. El valor de Collins es su capacidad de anotar adentro y afuera, moverse sin el balón y defender varias posiciones. Equipos contendientes como Phoenix, Utah, Golden State, Dallas, Nueva Orleans, Miami, Indiana y Boston han hechos acercamientos para discutir qué hace falta para cuadrar un canje por los servicios de Collins, a quien le quedan tres años más de contrato por (uno de $25.3 millones y dos de $26.6 millones cada uno). Algunos en Atlanta argumentan que la movida podría ser económica pues lo Hawks deben ofrecerle pronto extensiones de contrato a Dejounte Murray, Onyeka Okongwu y Bogdan Bogdanovic.

8. O.G. Anunoby (Raptors de Toronto)

Anunoby es de los mejores aleros defensivos en la NBA y con Toronto buscando reconstruir alrededor de Scottie Barnes, podría haber ‘limpieza’ en las filas de los Raptors una vez salgan de VanVleet. Se rumora que hay un equipo que ofreció tres turnos de primera ronda por Anunoby. En el pasado ha habido quintetos como Indiana, San Antonio, Nueva York y Portland interesados en Anunoby, a quien le quedan dos años de contrato por $38.5 millones. Pero los favoritos son Nueva Orleans y Memphis.

El dominicano Chris Duarte, de los Indiana Pacers, ha visto su tiempo de juego disminuido este año debido a lesiones y al juego del emergente novato Benedict Mathurin. ( DAVID MAXWELL )

9. Chris Duarte (Pacers de Indiana)

Luego de una gran temporada de novato (13.1 puntos, 37% de efectividad en triples), el alero dominicano ha visto su desempeño disminuir significativamente debido a lesiones y al juego del emergente novato Benedict Mathurin, quien se ha apoderado de sus minutos. Posibles destinos incluyen a Boston, Nueva York, Charlotte, Atlanta, Milwaukee y Portland.

10. Draymond Green (Warriors de Golden State)

¿Green en esta lista? Recordemos que será agente libre en verano y ha amenazado con no regresar si no le dan un contrato máximo pues no ejercerá su opción de $27 millones. Golden State podría perderlo por nada. Antes de la temporada sonó un rumor de él y James Wiseman junto a otras consideraciones rumbo a Atlanta por Collins y Clint Capela. Equipos como Miami, Brooklyn y Chicago podrían ser opciones si los Warriors deciden hacer algo, aunque es dudoso. Debe ser algo demasiado tentador para poner en riesgo su oportunidad de repetir como campeones.

Otros nombres notables que podrían estar envueltos en cambios a mitad de temporada: Kevin Durant (Nets de Brooklyn), Ben Simmons (Nets de Brooklyn), Chris Paul (Suns de Phoenix), James Wiseman (Warriors de Golden State), Serge Ibaka (Bucks de Milwaukee), Gary Trent Jr. (Raptors de Toronto), Mo Bamba (Magic de Orlando), Evan Fournier (Knicks de Nueva York), Obi Toppin (Knicks de Nueva York), Terry Rozier (Hornets de Nueva Orleans), Doug McDermott (Spurs de San Antonio), Jason Richardson (Spurs de San Antonio), Joe Harris (Nets de Brooklyn), Seth Curry (Nets de Brooklyn) y Patrick Beverly (Lakers de Los Ángeles), Kyle Lowry (Heat de Miami), Duncan Robinson (Heat de Miami), Tyler Herro (Heat de Miami), Jarred Vanderbilt (Jazz de Utah), Malik Beasley (Jazz de Utah), D’Angelo Russell (Timberwolves de Minnesota).