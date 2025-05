Caguas. Travis Trice, Jugador Más Valioso de la serie regular y la final 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), llegó la semana pasada a Puerto Rico para reportarse con los Criollos de Caguas.

Desde entonces, ha estado presente en todos los partidos de los Criollos, incluyendo el del viernes en el que recibió su anillo de campeonato antes de que remontaran para derrotar, 103-99, a los Osos de Manatí en el Coliseo Roger Mendoza.

Sin embargo, el estelar refuerzo aún no se ha puesto el uniforme del Valle del Turabo debido a que se está recuperando de una lesión en el tobillo que sufrió mientras militaba con el club Beikong Royal Fighters en la CBA de China.

PUBLICIDAD

Y aunque confesó que le encantaría estar de vuelta en cancha con sus compañeros, el armador de 32 años no tiene intenciones de apresurar su debut con Caguas.

“Creo que ahora mismo estoy día a día, pero al mismo tiempo es lo que el equipo necesita. Están encendidos en este momento. Están jugando bien. A mí lo único que me importa es ganar, así que si eso significa quedarme en la banca, está bien”, expresó Trice en un aparte con GFR Media tras el juego.

“Es algo que estoy manejando día a día. No creo que vaya a llegar a estar 100 por ciento (saludable), pero se trata de encontrar ese balance en el que aún pueda jugar, ser efectivo y hacer lo que el equipo necesita”, admitió.

Travis Trice, importado de los Criollos de Caguas, previo a recibir su anillo de campeón el viernes en el Coliseo Roger Mendoza ( Criollos )

El importado relató que la lesión ocurrió a mediados de abril, cuando intentó bloquear un tiro en los cuartos de final de la CBA ante los Beijing Ducks. Al caer, se golpeó el tobillo con el rival que defendía.

“Fue bastante fuerte”, recordó. “Diría que me siento 75 por ciento, quizá 80 por ciento listo para regresar. Todavía no estoy completamente recuperado”, aseguró cuando se le preguntó sobre su rehabilitación.

La realidad es que a cualquier equipo le vendría bien la integración de una estrella como Trice. Después de todo, se trata del canastero que el año pasado se unió a un exclusivo grupo de jugadores que ganaron el MVP tanto de la final como de la serie regular del BSN en la misma temporada, en el que figuran leyendas como Juan “Pachín” Vicens, Mario “Quijote” Morales y Eddie Casiano.

PUBLICIDAD

Pero a Caguas no le va mal sin Trice. Después de un arranque de 0-4, el quinteto dirigido por Wilhelmus Caanen presenta marca de 10-9 y ocupa la cuarta posición de la reñida Conferencia A.

Además, ya tienen en sus filas a los refuerzos Akil Mitchell y Louis King, quienes también fueron parte de la histórica corrida del Valle del Turabo en 2024.

Por ello, los Criollos no tienen una fecha para el anticipado regreso de Trice y esperarán a que sea el propio jugador quien les diga que está listo para jugar.

“Cuando él me diga que está listo (regresará). Yo no le voy a poner esa presión hasta que él me diga que está listo. No quiero que se vaya a lastimar o que luzca mal. Yo necesito que él sea quien me lo diga. Él está entrenando todos los días con nosotros. Hay unas cosas que las hace al 100 por ciento y hay otras que las hace con limitación”, comentó, por su parte, Caanen.

“En ese tipo de situación, casi siempre es el jugador quien tiene que tomar la decisión. (Los médicos) lo ven excelentemente bien. Él trabaja todos los días, pero yo creo que es más bien que él se siente al 100 por ciento, tanto físicamente como mentalmente”, explicó.

Trice, que promedió 21.3 puntos, 3.6 rebotes y 7.7 asistencias, ha sido sustituido en esta primera mitad del torneo por Olumiye Oni a quien tampoco le ha ido mal. Oni acumula una media de 12.6 unidades, 7.3 capturas y 7.2 asistencias por cotejo. El viernes fue el mejor anotador de los Criollos frente a los Osos con 20 tantos.

PUBLICIDAD

Como cualquier otro jugador que estuvo en su posición, Trice se ha trazado como meta repetir lo que hizo el año pasado. No obstante, las cosas han cambiado en la liga.

Esta vez, todos los equipos cuentan con tres refuerzos y han llegado numerosos exenebeístas, como Chris Duarte, Danilo Gallinari, JaVale McGee, Hassan Whiteside y DeMarcus Cousins.

Y con la mentalidad de competidor que lo caracteriza, Trice ve este nuevo panorama en el BSN como un reto “divertido”.

“Es divertido. Con la regla de los tres importados y la forma que todos están compitiendo este año, parece como si cualquier equipo pudiera ganar en cualquier noche. Como un jugador de baloncesto, eso es lo que quieres. Quieres competir, no quieres salir y ganar por 20 puntos todas las noches. Quieres que te reten para saber en qué nivel estás como competidor. Estoy ansioso por probarme”, compartió.