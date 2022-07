Boston. Bill Russell, considerado una vez el mejor jugador en la historia de la NBA, ha fallecido hoy domingo, a sus 88 años.

Russell fue el jugador que ancló una dinastía de los Celtics de Boston que ganó 11 campeonatos en 13 años, los dos últimos como el primer entrenador negro en cualquier deporte en Estados Unidos. Fue también una figura importante que marchó por la lucha de los derechos civiles de su comunidad junto con Martin Luther King Jr..

Su familia publicó la noticia de su deceso en las redes sociales y dijo que Russell murió con su esposa, Jeannine, a su lado. La declaración no dio la causa de la muerte.

PUBLICIDAD

“La esposa de Bill, Jeannine, y sus muchos amigos y familiares les agradecen por tener a Bill en sus oraciones. Tal vez reviva uno o dos de los momentos dorados que nos dio, o recuerde su risa característica mientras se deleitaba al explicar la verdadera historia detrás de cómo se desarrollaron esos momentos “, dijo la declaración de la familia”. Y esperamos que cada uno de nosotros pueda encontrar una nueva forma de actuar o hablar con el compromiso intransigente, digno y siempre constructivo de Bill con los principios. Esa sería una última y duradera victoria para nuestro amado # 6 “.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo en un comunicado que Russell era “el mejor campeón en todos los deportes de equipo”.

“Bill representó algo mucho más grande que los deportes: los valores de igualdad, respeto e inclusión que imprimió en el ADN de nuestra liga. En el apogeo de su carrera atlética, Bill abogó enérgicamente por los derechos civiles y la justicia social, un legado que transmitió a generaciones de jugadores de la NBA que siguieron sus pasos “, dijo Silver. “Y por encima de todo se mantuvo fiel a su creencia de que todos merecen ser tratados con dignidad”.

Russell, miembro del Salón de la Fama, cinco veces Jugador Más Valioso y 12 veces All-Star, fue votado en 1980 como el mejor jugador en la historia de la NBA por los escritores de baloncesto. Sigue siendo el ganador más prolífico del deporte y un arquetipo de desinterés que ganó con la defensa y los rebotes mientras dejaba la puntuación a otros. A menudo, eso significaba Wilt Chamberlain, el único jugador de la época que era un digno rival para Russell.

PUBLICIDAD

Boston Celtics ganaron 11 campeonatos en 13 visitas a la Serie Final. ( Archivo )

Pero Russell lo dominó en la única estadística que le importaba: 11 campeonatos a dos.

El nativo de Luisiana también dejó una marca duradera como atleta negro en una ciudad, y un país, donde la raza es a menudo un punto álgido. Estuvo en la Marcha en Washington en 1963, cuando Martin Luther King Jr. pronunció su discurso “Tengo un sueño”, y respaldó a Muhammad Ali cuando el boxeador fue ridiculizado por negarse a ingresar en el servicio militar obligatorio.

En 2011, el presidente Barack Obama otorgó a Russell la Medalla de la Libertad junto con el congresista John Lewis, el inversionista multimillonario Warren Buffett, la canciller alemana Angela Merkel y el gran beisbolista Stan Musial.

“Bill Russell, el hombre, es alguien que defendió los derechos y la dignidad de todos los hombres”, dijo Obama en la ceremonia. “Él marchó con King; estuvo junto a Ali. Cuando un restaurante se negó a servir a los Black Celtics, se negó a jugar en el juego programado. Soportó insultos y vandalismo, pero siguió enfocado en hacer mejores jugadores a los compañeros que amaba e hizo posible el éxito de tantos que lo seguirían”.

Russell dijo que cuando crecía en el sur segregado, y luego en California, sus padres le inculcaron la confianza tranquila que le permitió ignorar las burlas racistas.

Antes de Michael Jordan, Bill Russell era para muchos el mejor jugador en la historia de la NBA. ( Michael Dwyer )

“Años después, la gente me preguntaba por lo que tenía que pasar”, dijo Russell en 2008. “Desafortunadamente, o afortunadamente, nunca he pasado por nada. Desde mi primer momento de estar vivo fue la noción de que mi madre y mi padre me amaban”. Era la madre de Russell quien le decía que hiciera caso omiso de los comentarios de quienes pudieran verlo jugar en el patio.

PUBLICIDAD

“Digan lo que digan, bueno o malo, no te conocen”, recordó que le dijo. “Están luchando con sus propios demonios”.

Pero fue Jackie Robinson, el primer atleta de la raza negra en jugar en las Grandes Ligas y en franquicia alguna del deporte profesional en Estados Unidos, quien le dio a Russell una hoja de ruta para lidiar con el racismo en su deporte: “Jackie fue un héroe para nosotros. Siempre se comportó como un hombre. Me mostró el camino para ser un hombre en los deportes profesionales”.

Russell se enteró de que el sentimiento era mutuo cuando la viuda de Robinson, Rachel, lo llamó y le pidió que fuera el portador del féretro en el funeral de su esposo en 1972.

“Colgó el teléfono y me pregunté: ‘¿Cómo llegas a ser un héroe para Jackie Robinson?’”, dijo Russell. “Estaba tan halagado”.

William Felton Russell nació el 12 de febrero de 1934 en Monroe, Luisiana. Era un niño cuando su familia se mudó a la costa oeste, y fue a la escuela secundaria en Oakland, California, y luego a la Universidad de San Francisco. Llevó a los Dons a los campeonatos de la NCAA en 1955 y 1956 y ganó una medalla de oro en 1956 en los Juegos Olímpicos de Melbourne en Australia.

El entrenador y gerente general de los Celtics, Red Auerbach, codiciaba tanto a Russell que logró un canje con los St. Louis Hawks por la segunda selección del draft. Prometió a los Rochester Royals, dueños de la primera selección, una lucrativa visita de los Ice Capades, que también eran dirigidos por el dueño de los Celtics, Walter Brown.

PUBLICIDAD

Aún así, Russell llegó a Boston con quejas de que no era tan bueno.

Bill Russell celebra uno de sus campeonato junto al coach Red Auerbach. ( Anonymous )

“La gente decía que era una elección de draft desperdiciada, dinero desperdiciado”, recordó. “Dijeron: ‘Él no es bueno. Todo lo que puede hacer es bloquear tiros y rebotes. ‘Y Red dijo: ‘Es suficiente’”.

Los Celtics también eligieron a Tommy Heinsohn y K.C. Jones, compañero de equipo universitario de Russell, en el mismo draft. Aunque Russell se unió tarde al equipo porque lideraba a los EE. UU. al oro olímpico, Boston terminó la temporada regular con el mejor récord de la liga.

Los Celtics ganaron el campeonato de la NBA, el primero de 17, en un séptimo juego de doble tiempo extra contra los St. Louis Hawks de Bob Pettit. Russell ganó su primer premio MVP la próxima temporada, pero los Hawks ganaron el título en una revancha final. Los Celtics volvieron a ganarlo todo en 1959, iniciando una racha sin precedentes de ocho coronas consecutivas de la NBA.

Russell, un centro de 6 pies y 10 pulgadas, nunca promedió más de 18.9 puntos durante sus 13 temporadas, cada año promediando más rebotes por juego que puntos. Durante 10 temporadas promedió más de 20 rebotes. Una vez tuvo 51 rebotes en un juego; Chamberlain tiene el récord con 55.

Auerbach se retiró después de ganar el título de 1966, y Russell se convirtió en el jugador-entrenador, el primer entrenador en jefe negro en la historia de la NBA, y casi una década antes de que Frank Robinson se hiciera cargo de los Indios de Cleveland en el béisbol. Boston terminó con el mejor récord de temporada regular en la NBA, pero su racha de títulos terminó con una derrota ante Chamberlain y los 76ers de Filadelfia en la final de la División Este.

PUBLICIDAD

Russell guió a los Celtics de vuelta a los títulos en 1968 y 1969, cada vez ganando series de playoffs de siete juegos contra Chamberlain. Russell se retiró después de la final de 1969, regresando para un período relativamente exitoso, pero insatisfactorio, de cuatro años como entrenador y gerente general de los Seattle SuperSonics y una media temporada menos fructífera como entrenador de los Sacramento Kings.

Los Celtics retiraron la camiseta número 6 de Russell en 1972. Obtuvo lugares en el equipo de todos los tiempos del 25 aniversario de la NBA en 1970, el equipo del 35 aniversario en 1980 y el equipo del 75 aniversario. En 1996, fue aclamado como uno de los 50 mejores jugadores de la NBA. En 2009, el trofeo MVP de las Final de la NBA fue nombrado en su honor.

Bill Russell recibió en el 2011 una medalla presidencial, la Medalla de la Libertad, de parte del expresidente Barack Obama. ( Steven Senne )

En 2013, se inauguró una estatua de Russell en la Plaza del Ayuntamiento de Boston rodeada de bloques de granito con citas sobre liderazgo y carácter. Russell fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en 1975, pero no asistió a la ceremonia, diciendo que no debería haber sido el primer afroamericano elegido. (Chuck Cooper, el primer jugador negro de la NBA, fue su elección).

En 2019, Russell aceptó su anillo del Salón de la Fama en una reunión privada.

“Sentí que otros antes que yo deberían haber tenido ese honor”, tuiteó. “Es bueno ver el progreso”.

“Apreciaba mi amistad con Bill y me emocioné cuando recibió la Medalla Presidencial de la Libertad”, dijo Silver en su declaración. “A menudo lo llamaba el Babe Ruth del baloncesto por cómo trascendía el tiempo. Bill fue el máximo ganador y consumado compañero de equipo, y su influencia en la NBA se sentirá para siempre. Enviamos nuestras más profundas condolencias a su esposa, Jeannine, su familia y sus muchos amigos”.

Su familia dijo que los arreglos para el funeral de Russell se anunciarán en los próximos días.