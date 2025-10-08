Francisco “Pancho” Padilla, hijo, exapoderado de los Capitanes de Arecibo y los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), falleció el lunes a los 91 años, supo Primera Hora .

Padilla, hijo, dejó una huella profunda en ambas franquicias y en todos los que compartieron con él dentro y fuera del deporte.

Su padre, del mismo nombre, también fue apoderado de los Capitanes cuando el equipo ganó su primer campeonato en 1959. De hecho, la antigua cancha de Arecibo llevaba su nombre.

Su hijo será recordado como un dirigente respetado y un apasionado del baloncesto, cuyo legado se mantiene vivo entre los Capitanes y los Vaqueros, dos de las franquicias más emblemáticas del BSN.

El velatorio de Padilla, hijo, se llevará a cabo este domingo, 12 de octubre, a partir de las 2:00 p.m. en la Iglesia Stella Maris del Condado.