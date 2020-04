La incertidumbre que permea en el BSN por la parálisis que provocó el COVID-19 no solamente mantiene en vela a los directivos de la liga y los apoderados de las franquicias. También representa un inconveniente para los fanáticos que adquirieron los abonos para la temporada y ahora desconocen si podrán disfrutar la cantidad de juegos por el dinero que pagaron.

Una seguidora de los Atléticos de San Germán escribió una carta a Primera Hora solicitando ayuda para conocer como podrá recibir el reembolso del dinero que pagó.

“Compré los abonos para la temporada de los juegos de baloncesto 2020 y no voy a poder asistir a los mismos por motivos de salud. Mi esposo y yo somos mayores y no podemos arriesgarnos a asistir a los juegos. Necesitamos nos reembolsen el dinero. Solamente asistimos al primer juego. Es mucho dinero y los necesitamos”, suplicó Myrta Nazario.

PUBLICIDAD

Cada equipo del BSN tiene en calendario presentar 18 juegos como locales en la temporada regular. Antes de que el torneo fuera detenido, los Atléticos realizaron dos encuentros en la cancha Arquelio Torres.

Félix Maldonado, gerente general de los Atléticos, explicó que están a la espera de conocer el rumbo que tomará la liga antes de considerar las reclamaciones de reembolsos.

“Ese análisis lo hará la gerencia una vez la liga (BSN) decida si la temporada continuará o no”, reaccionó Maldonado. “No se puede hacer ahora porque no sabemos si habrá un calendario completo de juegos, un calendario acortado o no continuará la temporada. Estamos a la espera. Sabemos que en San Germán muchos de nuestros fanáticos son personas mayores, pero no me puedo comprometer en esto momento porque todavía no se han tomado unas decisiones. Eso se evaluará caso a caso. No podemos hacer esa determinación aún”, mencionó Maldonado, quien exhortó a que se comuniquen con los puntos de ventas de boletos para conseguir información.

Sin embargo, reconoció que la boletería en la cancha, como las oficinas administrativas del equipo permanecen cerradas.

“Somos conscientes de que pagaron por cierta cantidad de juegos y que fue por la temporada completa. Estoy seguro de que alguien levantará bandera y se tomarán cartas en el asunto. Llevaré a la atención de los dueños y del BSN que existe la posibilidad de las reclamaciones”, concluyó Maldonado.

En una situación similar, la postergación de la temporada de Grandes Ligas ya generó malestar entre aquellos que pagaron las entradas a juegos. De hecho, un grupo radicó una demanda contra los Dodgers de Los Ángeles reclamando la devolución del dinero. MLB, hasta la fecha, no ha dado instrucciones a las novenas sobre cuál será el proceso para atender los casos que surjan.