La Comisión de Apelaciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico resolvió en la tarde de ayer el caso que llevó ante su consideración el equipo Piratas de Quebradillas del Baloncesto Superior Nacional exigiendo que revisara una decisión del Director de Torneo de éste último organismo y mediante el cual se le negó al importado Tai Odiase ser nombrado un jugador nativizado en la liga.

La regla en cuestión indica que cualquier jugador que sea naturalizado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para jugar con el Equipo Nacional deberá ser inmediatamente aceptado para jugar como nativo en el BSN. La regla figura en el reglamento del organismo liguero por espacio una década pero cuando llegó el momento de ejercer su escrito por primera vez hace ya más de un mes atrás, el actual Director del Torneo del BSN acusó que no encontró minutos ni grabaciones del momento en que la regla fue adoptada por la liga, y debido a ello el Lic. José Couto dictaminó que la regla aparecía en el documento por error y así resolvió que Odiase no tendría que ser naturalizado. Se sustentó la decisión en una nota en una libreta personal del Director de Torneo en el momento que se debió considerar la enmieda que decía que no había sido aprobada.

No obstante, la Federación de Baloncesto por medio de su Comisión de Apelaciones ha dictaminado que le liga deberá aceptar la regla como vigente.

Según pudo constatar Primera Hora al recibir copia de la resolución, el BSN no pudo presentar determinaciones oficiales que negaran la aprobación de la regla. Y más aún, durante toda una década los apoderados aprobaron anualmente el reglamento sin que nadie objetara la regla, o lo que se ha dicho ahora, que nunca fue aprobada.

Así entonces, la Federación de Baloncesto ha devuelto al BSN el caso para que los resuelva conforme a la vigencia de la regla. La Federación, no obstante, no ha dado sugerencia alguna en torno a si Odiase deberá ser declarado reserva de los Piratas de Quebradillas y otorgados a estos como un jugador nativo, o si deberá enviarlo al Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso.

La decisión en torno a eso, por su parte, recaerá nuevamente en las manos del Director de Torneo del BSN salvo que la liga opte por apelar la decisión de la Comisión de Apelaciones de la Federación de Baloncesto al Tribunal de Apelaciones y Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico.

De no hacerlo, por su parte, el BSN deberá decidir si Odiase pasa a ser una reserva nativa de los Piratas o si va al Sorteo de Nuevo Ingreso, donde los Vaqueros de Bayamón tienen derecho al primer turno para el próximo sorteo.

En ese sentido, Quebradillas ha reclamado que Odiase debe ser declarado reserva suya por medio de la regla que indica que cuando no haya una reglamentación formal para resolver un caso se deberá acudir a la evaluación de los precedentes para resolver los casos. Y el asunto en cuestión con respecto a jugadores refuerzos nativizados es que siempre que un importado ha sido nativizado ha sido otorgado al equipo que lo tenía reservado.

Mientras, los Vaqueros argumentan que Odiase debe ir al Sorteo de Novatos porque el caso de Odiase no se asemeja a previos jugadores que fueron nativizados, como Mario Butler y Rolando Frazier, quienes llevaban más de una década jugando para sus equipos. No obstante, otro precedente de la década del 1980 fue el caso de Jim Maldonado con Arecibo, quien luego de tres años jugando como importado en el BSN y con promedio de 30.0 puntos y 9.0 rebotes por juego fue nativizado para jugar con la Selección Nacional y le fue conferido a los Capitanes como jugador nativizado.

La bola sobre esa decisión, en tanto, queda en las manos del Director de Torneo.