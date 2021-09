Tratar de llevar a un equipo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al éxito mientras tu compañera de vida por 45 años batalla contra el cáncer no es una tarea fácil para nadie. Pero Félix ‘Felo’ Rivera no es cualquier persona.

El exjugador del BSN, exgerente general del Equipo Nacional, expresidente de la Liga y apoderado por más de 23 años vendió a sus Cariduros de Fajardo este año al empresario Hector Horta, quien los trasladó al municipio de Carolina, y en medio de una complicada temporada de debut en la que las cosas no salieron como debían, Rivera terminó como dirigente una vez más.

Y tras conocer a principios de año el diagnóstico de su esposa, Carmen Cruz Rodríguez, la cual siempre ha estado con él apoyándole durante toda su carrera en el baloncesto de Puerto Rico, el baloncesto se ha convertido en un tipo de válvula de presión para Rivera.

“Es una cosa que consume tiempo y pone presión. Pero gracias a Dios tengo una familia de más de 40 personas que me ayudan. El grupo de apoyo es grande. Me cubren cuando yo no estoy presente”, dijo Rivera sobre cómo maneja la condición de la madre de sus tres hijos y abuela de cuatro nietos.

“Para ella, ver el juego por televisión es una terapia. Es parte de su proceso, porque ella siempre ha estado metida conmigo en esto. Lleva conmigo 45 años en el baloncesto”, expresó el dirigente de los Gigantes.

Según contó el ingeniero de profesión, a su esposa se le detectó cáncer de seno y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Dijo que aunque deseaba vender la franquicia, el diagnóstico de Carmen aceleró los procesos. Pero confía en que los problemas de salud de su esposa podrían haber terminado.

“Ella está recuperando maravillosamente. Ya la operaron, está en el proceso de recuperación, se ve muy bien y esperamos a la cita con el médico. Hasta ahora luce como que todo está bajo control”, afirmó Rivera.

Este admitió que estar en la cancha, aunque sea sin la mujer que le ha acompañado durante más de cuatro décadas en todas las etapas que ha tenido en el baloncesto boricua, le ayuda a reenfocarse.

“Sí. Ayuda. Estamos bregando con el tratamiento, pero eso es todo de día. Las citas son durante el día, así que vamos a las citas y por la noche entonces trabajo con el baloncesto”, explicó. “No ha confligido hasta ahora, pero de confligir habría que tomar una decisión. Pero hasta ahora no luce como que haya alguna complicación en el camino. Eso lo sabremos en las próximas dos semanas, cuando salgan los resultados de la patología”.

Rivera contó que otro evento que pudo haber influido en su ánimo y en el de su esposa fue el evento de tener que instalar a una nieta en su dormitorio en la universidad estadounidense en la que acaba de comenzar estudios universitarios. Aunque es su nieta, ha vivido toda su vida con sus abuelos.

“Tuvimos que llevar a la nieta a una universidad de Estados Unidos y fuimos juntos, y la dejamos por allá. Nos causó un poco de estrés después de vivir con nosotros en casa. Pero eso es parte del proceso de la vida”, manifestó Rivera. “Pero mi esposa está feliz y es una mujer muy fuerte y muy valiente, por lo que no tengo duda de que ella va a salir bien de todo esto”.