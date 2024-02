La Junta de Gobierno del Baloncesto Superior Nacional anunció hacia finales de la pasada semana el nombramiento del licenciado Fernando Quiñones como su nuevo vicepresidente. Reemplaza en el puesto al Lic. José Solá González, quien renunció al mismo al cierre de la pasada campaña.

Quiñones, natural de San Germán, fue presidente de la organización entre el 2016 y 2019, director de torneo entre el 2011 y 2015 y previo a eso fue en un momento dado apoderado y coapoderado de los Atléticos de San Germán.

Al anunciar su nombramiento mediante un comunicado de prensa, la liga anunció que Quiñones cuenta con experiencia como abogado en leyes laborales, corporativas y deportivas. Además, actualmente funge como director de torneo del Baloncesto Superior Nacional Femenino, cargo al que fue elegido el pasado noviembre.

PUBLICIDAD

“Es con mucho entusiasmo que regreso a colaborar en el BSN. Me uno a un gran grupo de trabajo, liderado por su presidente Ricardo Dalmau, en la liga a la que he estado unido desde distintas posiciones por los pasados 20 años”, expresó Quiñones, quien al cierre de la temporada del 2019 anunció que no estaría disponible para un nuevo término frente a la liga por le intención de dedicarse a su práctica privada y otros proyectos.

El Baloncesto Superior Nacional regresa a la cancha el próximo 3 de abril con la participación de 12 equipos entre los que se encuentran los Atléticos de San Germán, Cangrejeros de Santurce, Criollos de Caguas, Indios de Mayaguez, Mets de Guaynabo, Leones de Ponce, Osos de Manatí, Santeros de Aguada, Vaqueros de Bayamón y los campeones defensores Gigantes de Carolina.

Primera Hora ha solicitado en la mañana de hoy lunes conversar con el presidente liguero, Dalmau, para conocer más sobre el nombramiento. El directivo ha dejado saber que devolverá la llamada más adelante en el día.