Aunque ya se daba por un hecho al concluir la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el veterano canastero de los Gigantes de Carolina, Filiberto Rivera, hizo oficial hoy, viernes, su retiro de las canchas de baloncesto con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Acompañado por una foto suya en blanco y negro, vistiendo una camisa que lee “Carola Basketball”, Rivera publicó un extenso mensaje en el que agradeció a familia, compañeros de equipo y fanáticos por acompañarlo en su extensa carrera de 20 años.

“El tiempo ha llegado”, fue lo primero que escribió Rivera en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

“Llegó el momento de decirle ADIÓS al baloncesto, mi carrera como baloncelista profesional culmina de una manera inolvidable, maravilloso, un sueño hecho realidad. El trato y cariño que recibí en cada uno de los equipos que vestí desde pequeño hasta ser un profesional será inolvidable. Fueron muchos momentos no muy buenos, pero más fueron los buenos momentos que quedarán en mi corazón para siempre…”, sostuvo.

Rivera, nacido y criado en el residencial Sabana Abajo, de Carolina, inició su carrera en el Baloncesto Superior Nacional en el año 2000 con los Maratonistas de Coamo. Vistió múltiples uniformes a lo largo de su carrera, como los Gallitos de Isabela, Atléticos de San Germán, Criollos de Caguas, Vaqueros de Bayamón, Cariduros de Fajardo, Indios de Mayagüez, Santeros de Aguada, Cangrejeros de Santurce y Gigantes, entre otros.

Agradeció el apoyo de “las personas que de una forma otras me ayudaron como jugador, pero más importante como un ser humano”, al igual que a su familia, entrenadores, compañeros de equipo y, sobre todo, a los fanáticos. “Más allá de los títulos, medallas conseguidas que valoro y mucho, mi mayor victoria fue ganarme el respeto de mis compañeros y el amor del mundo de basket. Es algo que me llevaré en mi corazón para siempre”, destacó Rivera.

“Fueron muchos equipos, compañeros, coaches (asistentes), trainers, doctores, fisiatras, encargados de propiedad, miembros de limpiezas, coaches (gym), skills coaches, en general, todos ustedes. Soy agradecido por tu ayuda, amor, dedicación y compromiso. GRACIAS”, apuntó el veterano canastero, quien tiene tres campeonatos en su resumé: 2006 con Caguas; 2019 con Aguada y 2023 con Carolina.

PUBLICIDAD

Dedicó su mensaje de despedida y su carrera a su abuela, Gladys, quien ya falleció y agradeció a “madre Olga”, porque “fuiste, eres y seguirás siendo principal razón para seguir caminando con valores positivos. Me regañaste cuando estaba mal y me apoyaste en los momentos malos cuando no había nadie más. Aprendí a respetar a los demás para tener mi respeto. Gracias madre!”

“Quiero despedirme de ustedes ‘Fanáticos’. Ustedes fueron la gasolina de todos los días. Ustedes, a través de críticas, consejos, apoyos, malestares conmigo, me hicieron mejor jugador. Nunca tomé una crítica personal, al contrario, me ayudó a ser mejor cada práctica y juegos… Ustedes, fanáticos leales, GRACIAS por apoyarme toda una carrera y ayudarme a cumplir mis sueños. Eternamente agradecido. La vida continúa y queda mucho por cumplir otros sueños y ahora prioridades. Con el corazón en la mano, me retiro del baloncesto”, sentenció.