El balonceslista Filiberto Rivera ha encontrado una oportunidad donde otros podrían contemplar adversidad.

La pandemia por el virus COVID-19 ha provocado estragos en muchos negocios en Puerto Rico, al punto, que muchos patronos han tenido que cerrar las puertas y no tienen un panorama claro de cuándo su actividad comercial regresará a la normalidad.

Con el futuro inmediato de la temporada 2020 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) aún incierto pese a la decisión de su Junta de Gobierno de intentar montar el torneo en noviembre dentro de una burbuja, el carolinense Rivera entendió que ahora es el momento apropiado para montar un negocio que ha venido ideando desde hace un tiempo. En él busca cuadrar lo que será su sustento cuando en un futuro cada vez más cercano le llegue la hora de tener que acogerse al retiro como jugador.

Y es así que hoy lunes inaugura negocio llamado Level Up Recovery Center en Bayamón. El concepto del centro es ofrecer una serie de servicios que ayudarán a atletas y personas de común vida a recuperar energías y el bienestar físico tan afectado por el stress y el constante bombardeo de las complicaciones que acompañan el diario vivir.

“Decidimos hacer este proyecto porque era algo que tenía en mente desde hace tiempo. No se había dado el momento para abrirlo debido a que me pasaba jugando (baloncesto) en el exterior y no podía dedicarle el tiempo. Como atleta, siempre me había gustado tener un lugar similar porque ahora mismo en Puerto Rico solamente hay dos”, explicó Rivera, escolta de los Santeros de Aguada en el BSN.

“Llegó el momento. Se dio la oportunidad de meterle mano. Lo hablé con mi esposa (Carla Cotto) porque económicamente no será fácil. Puerto Rico no está en un buen momento y al principio vamos a perder, pero soy una persona que fue criada de tener nada, esforzarme por las cosas que he tenido y poder ayudar. Es un momento difícil, pero a la misma vez quiero ayudar a las personas”, compartió Rivera.

En Level Up Recovery, Rivera y sus grupo de trabajo buscarán darles a sus clientes un moderno ambiente para bajar las tensiones del día. El centro que ubicará dentro del gimnasio The Perfect Workout en la Avenida Betances 192 en Bayamón, muy cercano a la Cancha Pepín Cestero, cuenta con dos saunas, un salón para masajes, además de una piscina de agua fría y otra caliente.

El negocio ubica en el pueblo de Bayamón, en la Avenida Betances 192, muy cercano a la Cancha Pepín Cestero.

“Muchas personas necesitan este tipo de proyecto. Por ejemplo, un sauna tiene beneficios para el cuerpo como el sistema inmune, la piel y el sistema respiratorio. Ahora que estamos en la pandemia, muchas de las muertas de personas mayores ocurren porque el sistema inmunológico no es fuerte. Pensamos por qué no tratar un concepto que casi no está en Puerto Rico”, relató.

Para Rivera, el proceso para decidir si abrir o no en esto tiempos no fue fácil.

“Decidimos teniendo mucha fe en que, aunque las cosas no están bien, vamos a echar para adelante. Nos tomamos riesgo”, afirmó Rivera.

Debido a la pandemia, Level Up Recovery Center comenzará atendiendo cliente por citas previas entre los lunes y sábado. Para citas o más información puede llamar al 787-605-0051.