James Harden se dirige a Brooklyn, uniéndose a su antiguo compañero Kevin Durant y q Kyrie Irving para darles a los Nets un potente trío de algunos de los máximos anotadores de la NBA.

Los Nets acordaron el miércoles adquirir al tres veces campeón anotador de los Rockets de Houston el miércoles en un movimiento que ha buscado durante semanas, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Harden es la pieza central de un acuerdo de cuatro equipos que también involucra a Indiana y Cleveland, según la persona que habló con The Associated Press bajo anonimato.

Una vez que se complete el trato, los Nets podrán sacar una alineación de tres jugadores capaces de anotar 25 o más puntos en cualquier noche en una colección explosiva de cualquier “Big Three” en los últimos años.

Proporciona, además, un impulso necesario en medio de un período de drama para ambas franquicias, golpeado menos de 24 horas después de que Harden pareció pronunciar una especie de discurso de despedida luego de la derrota de los Rockets ante los Lakers el martes por la noche, y justo antes de que Irving se perdiera e un quinto juego consecutivo durante una ausencia personal de los Nets.

Al menos cuatro selecciones de draft y cambios de selección adicionales también son parte del trato, dijo la persona. Otros jugadores clave: Victor Oladipo va de Indiana a Houston y Caris LeVert va de Brooklyn a Indiana y agregó que Cleveland también fue parte del intercambio masivo. Los Cavaliers conseguirán a Jarrett Allen y Taurean Prince de los Nets en el acuerdo, dijo a AP una persona familiarizada con el intercambio.

Harden, quien ha pasado por Chris Paul y Russell Westbrook como compañeros de equipo en las últimas temporadas, no pensó mucho en el roster que los Rockets tenían a su alrededor esta temporada.

“Simplemente no somos lo suficientemente buenos ... Amo esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que puedo “, dijo Harden el martes por la noche. “Quiero decir, esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar “.

No pudo, y ahora se ha ido.

Brooklyn espera que Harden deje todo eso atrás y que su transición a los Nets sea fluida. Debería estar mucho más feliz en Brooklyn, habiendo formado equipo con Durant en Oklahoma City cuando eran más jóvenes y permaneciendo cerca todavía.

Era obvio que el final se acercaba el miércoles, cuando los Rockets le dijeron que no lo querían en la práctica después de sus comentarios incendiarios sobre el equipo.

“Sentimos que era mejor para James y mejor para el grupo que él no viniera a practicar”, expresó el dirigente de primer año Stephen Silas. Aproximadamente dos horas después, ESPN y The Athletic informaron por primera vez que Harden estaba siendo trasladado.

La superestrella descontenta permaneció callada durante meses de informes de que no estaba contento en Houston. Silas calificó el drama que rodea a Harden como una “situación completamente desordenada”. Luego le preguntaron qué pensaba de Harden diciendo que los Rockets “simplemente no son lo suficientemente buenos”.

“Es difícil de escuchar, especialmente cuando no lo crees y sabes que no es verdad”, declaró Silas, quien señaló que no durmió nada el martes por la noche.

Los Nets estaban listos para lanzarse, luego de que una defensa inestable durante el comienzo de la temporada demostró que su mejor oportunidad para vencer a los equipos podría ser superarlos.

Ciertamente pueden hacer eso ahora. Durant está promediando 29.9 puntos en su primera temporada de regreso de una cirugía para reparar un tendón de Aquiles roto, e Irving estaba anotando 27.1 por juego antes de dejar el equipo la semana pasada por razones personales. Harden, quien parece estar fuera de forma después de unirse a los Rockets después de que comenzó el campo de entrenamiento, tiene un promedio de 24.8 esta temporada después de tres temporadas consecutivas por encima de los 30.

Los Rockets tienen apenas 3-6 en lo que va de temporada y solo Minnesota tiene un récord peor en la Conferencia Oeste. El equipo está claramente en desorden y el recién llegado John Wall calificó la situación de “inestable”.