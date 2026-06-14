San Antonio. Jalen Brunson y los Knicks lo hicieron de nuevo. Y ahora Nueva York es campeón.

Por primera vez en 53 años, Nueva York domina la NBA. Brunson anotó 45 puntos, incluyendo 13 consecutivos para Nueva York en el último parcial, y los Knicks vencieron el sábado 94-90 a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de la Final de la NBA.

Los Knicks ganaron la serie 4-1, remontando desventajas de doble dígitos en sus cuatro victorias. La desventaja fue de 16 puntos el sábado por la noche. Brunson y los Knicks nunca se inmutaron.

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AFTER 53 YEARS, THE KNICKS ARE FINALLY NBA CHAMPIONS ONCE AGAIN!"



THE NEW YORK KNICKS WIN THEIR FIRST CHAMPIONSHIP SINCE 1973 🏆 pic.twitter.com/9bJTGA1oSj — NBA (@NBA) June 14, 2026

Brunson, como no podía ser de otra manera, cerró el partido con broche de oro. Estableció un récord de los Knicks de puntos en un partido de las finales; el anterior era de 38 puntos, logrado por Willis Reed contra Los Lakers de Los Ángeles en el tercer partido de la serie de 1970. Ahora pertenece al base zurdo que cambió el rumbo de la franquicia cuando llegó hace cuatro años. Por ello, fue nombrado Jugador Más Valioso de la final.

De paso, el puertorriqueño José Alvarado ganó su primer campeonato en la NBA, uniéndose así a José Juan Barea y Alfred Butch Lee como los únicos boricuas en lograrlo.

Mikal Bridges y Josh Hart, —los otros dos integrantes del trío “Nova Knicks” que también incluye a Brunson, tres jugadores que fueron campeones de la NCAA en Villanova y se unieron en Nueva York para intentar hacer lo mismo— anotaron un total de 27 puntos. Bridges anotó 14 y Hart 13.

Brunson ganó dos títulos de la NCAA con Villanova, ambos en Texas: el de 2016 en Houston y el de 2018 en San Antonio, a pocos kilómetros del estadio que es la sede de los Spurs.

Un triplete tejano de títulos, y este fue sin duda el más dulce de todos.

Dylan Harper anotó 25 puntos para los Spurs, que también contaron con 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones de Victor Wembanyama.

THE MOMENT THE KNICKS WERE CROWNED NBA CHAMPIONS 🏆



IT'S THEIR FIRST CHAMPIONSHIP IN 53 YEARS!!! pic.twitter.com/53MojsBnet — NBA (@NBA) June 14, 2026

Los Knicks mejoraron su récord a 4-0 en oportunidades de cerrar partidos esta temporada, ganándolos todos como visitantes. Sin embargo, no se sentía como jugar fuera de casa, sobre todo con miles de fieles neoyorquinos que habían viajado a Texas para presenciar un momento que se había gestado durante 53 años.

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Nueva York estuvo a punto de conseguir el título al remontar una desventaja de 29 puntos en el cuarto partido para ganar 107-106 con una canasta de OG Anunoby a falta de 1.2 segundos el miércoles por la noche. Fue la mayor remontada en la historia de la Final de la NBA y la mayor remontada en cualquier partido de esta temporada, ya sea de la temporada regular o de los playoffs.

En comparación, una remontada de 16 puntos en este partido parecía fácil.