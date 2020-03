En lugar de disfrutar de los beneficios de una jubilación después de casi cuatro décadas como dirigente en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Flor Meléndez no ha dado señales que esté próximo a cerrar el libro en su carrera. A los 73 años, Meléndez todavía posee las energías y el entusiasmo necesarios para continuar activo en el deporte al que le ha dedicado su vida.

“Este es mi trabajo. Mientras me den trabajo, seguiré”, compartió Meléndez, actual dirigente de los Indios de Mayagüez. “Tengo que trabajar. No soy un millonario, tengo que mantener a mi familia y mientras tenga que hacerlo, seguiré”.

“Me encanta el baloncesto, me gusta ayudar a la juventud, creo que hay cosas que puedo hacer con los jóvenes de Puerto Rico y mientras esa posibilidad exista, voy a seguir”, continuó.

Meléndez inició su recorrido como mentor en el BSN con los Gigantes de Carolina en 1978. Desde entonces ha dirigido en la liga y está entrando a su sexta década en un puesto como piloto. Ha sido además campeón con San Germán en el 1985 y con Bayamón en el 1996 y 1996. Sin incluir el resultado de anoche posee el récord de más triunfos en la historia del BSN con 627.

Flor Meléndez posee el récord de más victorias logradas por un entrenador en temporada regular con más de 627, sin incluir el resultado del juego de anoche. (David Villafa–e/Staff)

Durante parte de esos años además ha trabajando en Argentina, Venezuela, Panamá, España y ha sido dirigente del Equipo Nacional de Puerto Rico en varios notables espacios.

“Mi motivación es el baloncesto. Toda mi vida lo que hecho es trabajar en el baloncesto y me preparado para seguir trabajando. Cuando los apoderados entiendan que no debo trabajar más, ellos no me darán trabajo y me tendré que retirar. Mientras tanto, seguiré haciendo el mismo esfuerzo de siempre”, afirmó.

Meléndez no ve cerca el momento de la clausura de su trayectoria.

“Le digo a la gente que me retiraré cuando tenga 99 años. No tengo fecha. La gente me quiere retirar, han dicho que estoy viejo. Unos no me dan trabajo porque estoy viejo, mientras otros me dan. Mientras, tenga trabajo seguiré. Seré el que decida cuándo me retiro. No permitiré que nadie lo haga por mí”, aseguró.

Este año, sin embargo, es diferente para Meléndez pues dirige por primer vez sin tener al menos a uno de sus padres con vida y pendiente a cada uno de sus juegos.

Flor Meléndez está en su segunda temporada al mando de los Indios. El año pasado entró al puesto a mitad de la campaña. (David Villafa–e/Staff)

Pero Meléndez seguirá honrándolos con su fuerte trabajo, como le enseño su padre Don Florencia, quien falleció hace dos semanas, a los 97 años.

Y lo hará dirigiendo así también como ofreciendo clínicas, charlas y guías a jugadores que permanecen en la isla fuera de la temporada del BSN.

“Estoy todo el año trabajando. Cuando no estoy con el BSN, tengo la escuela de baloncesto, el club. Tengo jugadores del equipo que se quedan en Puerto Rico y trabajo con ellos todo el año. Trabajo lo 12 meses (del año). Me llevan a dar clínicas fuera de Puerto Rico. Estoy constantemente metido lo que es el baloncesto. Tal vez, me tome un mes de vacaciones, pero es mi trabajo y lo he llevado así toda la vida”, concluyó.