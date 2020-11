El veterano dirigente de los Indios de Mayagüez Flor Meléndez criticó el martes la decisión de la Federación de Baloncesto local de anunciar a los 24 jugadores de la preselección para la segunda ventana clasificatoria de la AmeriCup 2022.

De la lista publicada por el organismo federativo, 19 canasteros están activos en la reanudación de la temporada 2020 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en un formato de ‘burbuja' en el hotel Wyndham Grand Río Mar en Río Grande desde principios de noviembre.

Tres de los canasteros convocados militan con los Indios: Jaysean Paige, Justin Reyes e Isaiah Manderson.

“Que fácil sería si pensaran un poco y para no dañar esto que está pasando en la burbuja. Se sentarán y sin pasión a nadie escoger los doce que van a viajar y no hacer ese reguero de nombrar 24 jugadores a esta fecha y tratare de dañarle la cabeza a todos los jugadores, dueños de equipo y entrenadores", escribió Meléndez, exmentor del combinado patrio.

“Ahora no hay que hacer try out, es escoger los que van a viajar y que los otros sigan tranquilos en sus equipos. No dañen algo que ha dado mucho trabajo y esfuerzo. Solo les digo que piensen y esto no es ser el más fuerte sino el más que comprenda y mire per el bien del baloncesto", agregó el técnico de mayor edad en la ‘burbuja' con 73 años.

Los partidos de la segunda ventaja se jugará el 29 y 30 de noviembre frente a México y Bahamas, respectivamente en Indianápolis. El presidente federativo Yum Ramos dijo a El Nuevo Día que no habrá tiempo para practicar en la isla. Una vez se integren los jugadores que salgan de la burbuja con los canasteros que viajen desde las ligas europeas donde se encuentran activos, tendrán su primera sesión el 26 de noviembre en la capital del estado de Indiana.

La fase regular del BSN termina el 29 de este mes, con la cuartos de final comenzando el 1ro de diciembre.

Los Indios están quintos en la tabla de posiciones con marca de 4-3.