Arecibo. Cuando Frabián Eli entra por los túneles del coliseo Manuel ’Petaca’ Iguina hacia el área de juego dice que se transporta a cuando tenía 15 años e iba en el 2006 a ver a los Capitanes del Baloncesto Superior Nacional (BSN) junto a su madre, quien es prima de José ’Piculín’ Ortiz.

“Desde ese momento me enamoré de este equipo. Seguí viniendo”, recuerda el nuevo coapoderado del equipo Arecibeño, el cual adquirió en sociedad con el trapero Anuel AA hace más un menos un mes en negociación con el ahora exapoderado del equipo, Luis Monrouzeau.

Eli también se transporta a cuando tenía edad y familia propia y se sentaba con su núcleo en las gradas detrás del banco de los Capitanes que lideraban Carlos Mario Rivera, David Rosario y ahora Rafael ’Pachy’ Cruz.

“Me sentaba ahí porque me gustaba escuchar a los dirigentes”, recordó.

O a cuando fue invitado a interpretar tocando un violín el himno de Puerto Rico y el de Estados Unidos como antesala de un juego de los Capitanes, así como cuando tuvo acceso al camerino de los Capitanes campeones del 2016 para celebrar con jugadores como Walter Hodge y David Huertas, entre otros, a quienes considera amigos.

“Esa era del 2016 al 2018 me lo disfruté con ellos en persona”, dijo.

Ahora, con 29 años, Eli es el apoderado de los Capitanes, una de las franquicias más sólidas del BSN en las pasadas dos décadas, y sin duda la más consistente en la última década y media gracias sus cinco títulos y cinco subcampeonatos ganados desde el 2005.

Su base de capitán está en el sentido de pertenencia que creo por los Capitanes, tanto ganando como perdiendo.

“Sufrí el subcampeonato del 2017, de visitante, en Quebradillas, en donde tengo amigos que juegan también. Me dolió. Perdí ese séptimo juego con los muchachos y ahí fue que dije: “diache, lo que siento por este equipo es como si fuera un jugador más’. Y dije: ’hay algo más allá’. Pude ir al camerino con mis amigos en Quebradillas y no me nacía. Dije: ’celebré con mis amigos de Arecibo el año anterior, pues aquí voy a llorar con ellos también. Es una pasión real“.

El nuevo apoderado dijo que reconoce la labor exigente que tiene de frente para mantener consistente a los Capitanes o, como todo Arecibo espera, devolver a la franquicia a la titularidad para otra celebración en la fuente de agua frente a la estructura del coliseo.

Entre las mejoras que Frabián Eli está impulsando para los juegos de los Capitanes están la instalación de una vídeo pantalla en el Coliseo Manuel 'Petaca' Iguina. ( XAVIER GARCIA )

Ya no se puede sentar relajado en las gradas. Ahora le toca sentarse en la silla de apoderado, al borde del banco de los Capitanes, de frente a los jugadores y al cuerpo técnico, analizando el desempeño, observando el comportamiento para ver cómo puede ayudar.

“Me toca llenar un espacio muy grande y a una persona que estuvo 14 sentado en esa silla. Para mi es un honor. Sé que tenía muchos candidatos y que él me pasara ese batón, ese sombrero de capitán, para mí significa mucho. Me lo llevo profundo en el corazón de que no le puedo quedar mal al pueblo de Arecibo, a la franquicia y Puerto Rico”, dijo en referencia Monrouzeau, quien de paso también fue un fanático que sacó la cara por la franquicia convirtiéndose en su dueño en un momento crucial del equipo.

Como parte del acuerdo de compra-venta del equipo, Eli retuvo al mismo equipo de trabajo que tenía Monrozeau corriendo el equipo, desde el gerente general Edgardo García, hasta el dirigente Cruz. A todos los vio trabajar mientras veía los juegos desde las gradas y decidió mantener la mismo estilo de trabajo.

“Lo que está bien no se cambia”, asegura.

Los Capitanes llegarán además con nuevo uniforme y logo, estos con productos de la marca Air Jordan. ( XAVIER GARCIA )

Además de una base de fanático, el apoderado llega a los Capitanes con una base en el entretenimiento como músico y representante del reguetonero Anuel AA, quien es su socio en esta experiencia con los Capitanes.

Eli espera sentar la nueva cara del entretenimiento deportivo en el BSN, como la que estableció en el pasado el exapoderado de los desaparecidos Tiburones de Aguadilla y de los Cangrejeros de Santurce, el productor Ángelo Medina, quien compartía su papel en el deporte con la representación de artistas como Ednita Nazario, Ricky Martín y el grupo Maná.

Es la nueva cara del deporte y entretenimiento, pero no es el único, porque los Cangrejeros tienen el combo de administradores del trapero Bad Bunny y su mánager Noah Assad.

Además de su educación musical en el violín, lo que le llevó a tocar alguna vez con la Sinfónica de Puerto Rico, el joven administrador es representante del reguetonero Anuel AA.

Frabián Eli retuvo en el equipo a todo el grupo de trabajo que administraba la franquicia junto al ahora exapoderado Luis Monrouzeau. ( XAVIER GARCIA )

Con esas perspectiva de entretenimiento, Eli dijo integrará al equipo de trabajo a personal con conocimiento en el entretenimiento y artículos electrónicos nuevos como pantallas electrónicas para que los fanáticos vean videos y estadísticas, y un sistema de sonido que apoyará a los artistas que inviten para interpretar los himnos como él una vez los hizo.

La pizarra sobre la cancha será nueva para que el fanático se oriente estadísticamente sobre el juego que tiene de frente, además de que le ayudará a llenar con entretenimiento de videos los baches de acción que provocan los tiempos pedidos y el medio tiempo.

El sonido será más puro y apoyará a los artistas que se presenten para interpretar himnos, o a los que toquen música en el medio tiempo. Será más puro para el presentador de la cancha que entretiene e informa a la fanaticada.

Y no habrá solamente reguetón, habrá plena, salsa, cultura, dijo.

“Vamos a traer el mejor espectáculo posible”, dijo.

La era de Eli inicia este sábado con la visita de los Indios de Mayagüez a Arecibo.