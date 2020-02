Fuerza Regia de Monterrey colocó a su favor 2-1 la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) de México luego de vencer el martes a los Soles de Mexicali con pizarra de 88-78 en tiempo extra.

Los Soles iniciaron el partido con gran empuje utilizando la larga distancia y los rompimientos rápidos para anotar primero. Fuerza Regia reaccionó a través de Daniel Bejarano y Jeremy Anderson que para que poco a poco pudieron acercarse en el marcador y dejar el parcial a favor de Mexicali 23-19.

En el segundo periodo, Fuerza Regia ajustó en defensa y a través del boricua Javier Mojica evitaron que Soles aumentarán su puntuación. En el último minuto, Monterrey por medio de Bejarano logró revertir el marcador a su favor.

PUBLICIDAD

El periodo final trajo varios cambios de ventaja donde los equipos alternaron. Durante los últimos tres minutos, los quintetos atacaron con lanzamientos de larga distancia que les permitieron sostener el duelo. Una falta de Eric García sobre Jordan Glynn le dio tres puntos de ventaja a Fuerza Regia, Flowers con 22.5 segundos en el reloj, encestó un triple que empató la pizarra a 73. El boricua David Huertas falló un intento de triple y el juego se fue a la prórroga.

El arranque del tiempo extra no trajo puntos para Mexicali, mientras que Monterrey no perdonó a la hora de atacar el aro. Mexicali se puso en el marcador a través de Luke Martínez; sin embargo, Mexicali no tuvo puntería y a la postre fue la causa de que Monterrey se quedará con el triunfo por marcador de 88-78.

Huertas y Jeleel Akindele fueron los mejores por Monterrey con 16 cada uno. Mojica aportó 14 tantos por el quinteto dirigido por Paco Olmos.

El cuarto juego de la serie será el miércoles en Monterrey. La serie es a un máximo de siete juegos y Fuerza Regia busca revalidar su campeonato.