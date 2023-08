Luego de dos temporadas trabajadas para uno de los apoderados más acaudalados y más empáticos de todos con los que ha trabajado en su carrera como gerente general de equipos en el Baloncesto Superior Nacional, Gaby Miranda ha tomado una decisión incomprensible para muchos.

Miranda renunció en pasados días a un contrato que tenía firmado por dos temporadas más con los Piratas de Quebradillas para re-enlistarse en algún momento a un nuevo reto que le levante nuevamente el fuego de fajarse por montar un equipo ganador de la manera más difícil, la que demanda largas horas de conversaciones con jugadores y técnicos y creatividad contínua.

PUBLICIDAD

Aunque Miranda no reveló posibles futuros destinos, incluso diciendo que no tiene ningún temor de incluso estar fuera de la liga un año, éste admitió que tiene varios acercamientos de franquicias interesadas en sus servicios. Sí dijo que si se engancha en un proyecto, su interés es dedicarse más al proceso de confeccionar un equipo y no tanto el de ejercer otras dos funciones que venía años ejerciéndolas en Quebradillas y que eran técnicamente ser el director de operaciones más gerente del proceso de ventas el equipo.

“La decisión de salir de Quebradillas fue mía. Llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza”, asegura Miranda, quien en 14 años con los Piratas construyó dos equipos campeones y otros tres que llegaron a la fase final del torneo. “Me voy con las puertas abiertas en Quebradillas. Su apoderado Dion New me trató súper bien en sus dos años allí, incluso dándome un apoyo bien grande cuando mi mamá enfrentó un cáncer terminal y me dieron todo el espacio posible para atender ese proceso. Salgo súper agradecido por la manera que me trataron a mí y mi familia. Y vi de primera mano la calidad de ser humano que es este caballero”.

Los Piratas de Quebradillas fueron uno de los mejores equipos en la temporada regular del BSN este año, pero cayeron eliminados en la fase cuartos de final ante los eventuales campeones Gigantes de Carolina. ( BSN )

Sin embargo, Miranda considera que luego de 14 años en Quebradillas, junto a otros retos que maneja en la actualidad, llegó la hora de un cambio.

El también director general del creciente Baloncesto Superior Nacional Femenino, y asesor del alcalde de Camuy en proyectos educativos y sociales, apunta a la posibilidad de unirse a un nuevo equipo donde exista un reto de levantar un resurgir o de construir un equipo y proyecto ganador.

PUBLICIDAD

“Mi interés es ir a otro lugar con nuevo reto. Estoy visualizando varias ofertas. Espero en las próximas dos semanas decidir. Pero las estoy viendo sin apuro y si me quedo fuera un año estoy bien. Necesito flexibilidad para aportar más a la fase de construir el equipo que va a la cancha y que pueda seguir con las otras cosas que tengo. No necesariamente ser el tres en uno que venía siendo en Quebradillas”, dijo apuntando a las fases de gerente de operaciones y gerente de venta junto al proceso de gerente general del club.

“Necesito un puesto… no puedo ser más ‘Cuca Gómez’”, precisa haciendo referencia al personaje de la televisión de Otilio Warrington que entre sus frases famosas está la que dice ‘yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo’ dando a entender que es responsable de todo.

“Quiero ir a un lugar donde sienta un nuevo fuego de competir. Ser más parte de la ejecución. Y creo que en Quebradillas había llegado a un punto donde me ajusté a una nueva filosofía de trabajo y no quiero ganarme un dinero por ganármelo. Soy vieja guardia y me gusta trabajar con todo en la mesa”.

Miranda en el pasado trabajó también para los equipos de Isabela, Mayagüez y Guaynabo. Vale destacar que para el 2024 se espera resurja el equipo Gallitos de Isabela, vía la mudanza de los Cariduros de Fajardo a dicha sede.