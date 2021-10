El presentador Ramón “Gato” Gómez fue activado como jugador de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El también atleta estará presente en los dos compromisos asignados que le quedan al equipo en la temporada regular, ya que no lograron pasar a los playoffs.

“Cierro el ciclo como baloncelista profesional en el pueblo que me vio crecer. Una lesión en la rodilla no me permitió vestir el uniforme Vaquero, pero mañana cierro ese capítulo jugando en #ElRancho en mi querido Bayamón”, escribió en una publicación en su cuenta de Instagram.

Según el calendario, los Gigantes reciben en la noche de hoy, viernes, a los Piratas de Quebradillas. Mientras, irán mañana, sábado, a Bayamón. Ambos encuentros están pautados para las 8:00 de la noche.

Gómez es junto a Ivonne Orsini presentador del programa matutino “Hoy día Puerto Rico”, de Telemundo. Anteriormente, perteneció por siete años a Wapa Televisión y se desempeñó como conductor del programa “Pégate al medio día”.

Sin embargo, anteriormente “Gato” había destacado como baloncelista. Jugó baloncesto colegial y debutó en el BSN con los Vaqueros de Bayamón, pero una lesión en su año como novato lo sacó de carrera. Incluso, en 2018, fue seleccionado como el “Jugador Más Valioso” del Juego de Celebridades del BSN al conseguir 36 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias‬.

Carolina está en la quinta posición de la División B con marca de 6 victorias y 23 derrotas.

Los cuartos de final del BSN quedaron configurados de la siguiente manera: Piratas de Quebradillas vs Vaqueros de Bayamón, Cangrejeros de Santurce vs Capitanes de Arecibo, Cariduros de Fajardo vs Brujos de Guayama, y Mets de Guaynabo vs Leones de Ponce.