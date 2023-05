El centro de los Gigantes de Carolina y del Equipo Nacional de Baloncesto, George Conditt, se reportó el sábado a la cancha Guillermo Angulo y de inmediato se integró al equipo en el compromiso del sábado contra los Mets de Guaynabo.

Conditt terminó su participación con el Promitheas Patras de la Liga de Grecia y de la Eurocup a finales de abril. Y con las millas recorridas en su primera experiencia en el baloncesto internacional, espera tener un impacto diferente cuando salga a la cancha.

“La experiencia de Grecia me enseñó mucho. Me ayudó desarrollar mi juego y a mejorar muchas cosas que sabía que necesitaba trabajar debajo del canasto. Me ayudó a mejorar en muchos aspectos, así que estoy ansioso de aplicar eso en el BSN y con el Equipo Nacional”, dijo Conditt durante una rueda de prensa efectuada antes del partido.

Horas después, finalizó con 23 puntos, cinco rebotes y cuatro tapones en el triunfo de sus Gigantes de Carolina 105-97 sobre los Mets de Guaynabo.

En la liga griega, el canastero de 22 años tuvo promedios de 7.6 puntos y 4.2 rebotes en la Eurocopa, mientras que en la liga helénica acumuló 9.8 puntos y 6.2 rebotes.

La integración de Conditt a los Gigantes, por supuesto, fue tomada con júbilo por la administración del equipo, que al momento es uno de los más calientes del BSN con marca de 11-7 y cerca del puntero de la Sección B, acechando a los Vaqueros de Bayamón.

Hace poco, además, se les unió el armador Tremont Waters, también el equipo nacional, quien de inmediato tuvo impacto en el juego del quinteto.

“Ya vamos a la segunda parte de a temporada, en la que será importante la dinámica del juego y de que nos conozcamos. Creo que como la familia que somos, se trata de ganar juegos. Estar en la misma página”, dijo Héctor Horta, apoderado del quinteto.

Horta aprovechó la rueda de prensa para presentar el nuevo uniforme que utilizarían el sábado los Gigantes, una versión de color amarillo y rojo que en las mangas y en el cuello lleva los nombres de los barrios y de los residenciales públicos de la Ciudad ala que representan.