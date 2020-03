En el estado de Virginia se han reportado que cerca de 300 casos de COVID-19, lo que provocó el cierre temporero de universidades y colegios para así evitar una mayor propagación del virus.

Sin embargo, el presidente de Liberty University, Jerry Farwell Jr., anunció que los estudiantes podrán regresar al campus para continuar con los cursos a distancia.

Esa determinación provocó críticas de Treney Tweedy, alcaldesa de Lynchburg, donde está ubicada Liberty University, dado que un puñado de alumnos que disfrutaron del descanso de primavera dieron positivo al coronavirus.

Esa decisión no afecta al puertorriqueño Georgie Pacheco Ortiz, quien reside fuera de las inmediaciones del centro educativo y podrá completar su bachillerato en agencia deportiva desde la comodidad de su apartamento sin tener que pisar un salón de clases.

PUBLICIDAD

“Los estudiantes están en sus hogares. Los únicos que están dentro de la universidad son los que trabajan y los entrenadores”, compartió el boricua desde Lynchburg. “Se cancelaron las clases para que podamos tomar cursos online por el resto del semestre que espero termine a principios de mayo”.

Pacheco Ortiz, quien culminó su elegibilidad deportiva con el equipo de baloncesto masculino cuando la NCAA canceló el resto de sus torneos de campeonatos y el March Madness, no tiene la intención de exponerse y reconoció que no se ha sometido a la prueba para determinar si se ha contagiado.

“Solamente nos quedamos en casa, como todo el mundo siguiendo, las instrucciones como lavarse las manos y mantener una higiene. Como mis clases son online, no tengo que entrar a la universidad para nada”, indicó.

“Desde que comencé el semestre, todas mis clases han sido online y solamente me queda una clase por pasar. La gran diferencia es que no hay deportes, no hay muchas cosas para hacer excepto hacer ejercicios en el apartamento, ver televisión y descansar”, continuó el joven de 21 años.

Cierra un capítulo

La temporada de los Flames terminó prematuramente. Liberty University culminó con balance de 30-4, el campeonato del Atlantic Sun Conference, y tenía asegurado un espacio en el torneo masculino de la NCAA. No obstante, el March Madness fue cancelado a principios de marzo, decisión que dejó un mal sabor en Pacheco Ortiz y el resto de los integrantes del equipo.

“Eso afectó a todos los seniors en Estados Unidos porque trabajaron todo el año para entrar al torneo. Sabemos que la situación duele, que tengamos que terminar nuestro último año colegial así”, dijo.

PUBLICIDAD

En las cuatro temporadas en Liberty University, Pacheco Ortiz participó en 142 encuentros, anotó 1,292 puntos, repartió 335 asistencias y atrapó 354 rebotes.

Pacheco Ortiz, por otro lado, sostuvo que se reportará a los Leones de Ponce una vez el torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) regrese a la normalidad.

“Si el BSN empieza, me reportaré a los Leones, claro que sí”, afirmó el armador.