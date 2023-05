La búsqueda de un nuevo dirigente por los Capitanes de Arecibo ya no es un tema tan apresurado como lo fue en el día de ayer martes. Quitada la presión de detener una racha de tres derrotas, lo que se consiguió anoche con un triunfo sobre los Indios de Mayagüez, más teniendo por delante solo un juego este jueves ante los Grises de Humacao antes de abordar una pausa por causa de la celebración del Juego de Estrellas este próximo sábado, la gerencia ya labora con más calma en la búsqueda de la persona con la que permanentemente sustituirán a Tony Ruiz.

Y aunque la gerencia se ha mantenido algo hermética sobre el tema, según ha conocido Primera Hora el potencial próximo dirigente está entre el español Francisco ‘Paco’ Olmos y el exjugador de los Capitanes y exdirigente de los Atléticos, Cangrejeros y Piratas, Larry Ayuso.

“Ayer martes te podría decir que tuvimos el grueso de las llamadas y conversaciones con candidatos”, dijo el gerente general de los Capitanes, Ángel Edgardo García.

“Ahora es cuestión de seguir trabajando para escoger el candidato. Pero ya no con tanta prisa como parecíamos haber tenido el martes”.

García no quiso confirmar algunos de los nombres de los entrenadores contactados por él ya que estos le pidieron confidencialidad. Sí afirmó que llamó a David Rosario, el exentrenador de los Capitanes durante siete años entre el 2008 y 2015. De éste abundó que no pudo llegar a un acuerdo porque asuntos contractuales de Rosario en Nicaragua con la selección nacional de dicho país le imposibilitaban regresar a la organización en este momento.

Otros dos nombres que sí confirmó haber estado en la conversación son Paco Olmos y Ayuso.

Larry Ayuso ( Suministrada )

Mientras, ha trascendido por otras fuentes que también hubo contacto, ya fuera por interés del equipo o de otros entrenadores o agentes con Orlando ‘Guayacán’ Santiago, Daniel Santiago, Rolando Hourruitiner y Eric Rodríguez.

En el proceso, queda una realidad evidente. Luce ser que la decisión está entre Olmos y Ayuso. Y hay un factor que hace pensar que el favorito es Olmo, y es que éste no puede asumir el puesto inmediatamente por falta de una visa de trabajo, lo que haría entonces pensar que si no fuera por eso ya hubiera sido nombrado o en su defecto ya que se habría ofrecido de forma oficial la posición a Ayuso.

Por lo tanto, parece ser que Arecibo está pendiente a conocer cuán rápido se puede tramitar una visa, y cuán pronto se podría recibir la misma antes de decidir el camino a seguir.

En las filas de los Capitanes hay varios jugadores con lazos estrechos con Olmos, entre ellos David Huertas y Dennis Clemente, quienes jugaron para él en México.

Olmos tiene amplia experiencia técnica tanto en su natal España, Puerto Rico y México. Fue incluso dirigente del Equipo Nacional de Puerto Rico en la Copa del Mundo de la FIBA en España en el 2014.

Mientras, Ayuso tiene su historia con la franquicia, habiendo sido parte de la misma cuando ganaron campeonatos en el 2005, 2010 y 2011. Viene de dirigir en los pasados años a los Atléticos de San Germán, Cangrejeros de Santurce y los Piratas de Quebradillas.

Consultado sobre qué perfil buscan en un nuevo dirigente, García apunto a que sea un coach defensivo y con la capacidad para lidiar con diferentes caracteres.

“Estamos en esos análisis. Ya tuvimos las conversaciones que necesitábamos. Ahora como gerencia, con el dueño, estaremos viendo las virtudes y los defectos de todos los candidatos para tomar una decisión”, dijo García.

La decisión no tiene una hora regresiva.

“El peor día fue el martes y ya lo superamos cuando logramos convencer a Pedro González a encargarse de ese juego y el del jueves. No queremos tomar una decisión a la liga. La prisa es mala consejera”, destacó García, asegurando que la decisión de prescindir de Ruiz no fue algo que se estuviera planificando por días y que en base a ello no tenían un plan de seguimiento para elegir un sucesor.

García no abundó en los factores que llevaron a los Capitanes a decidir prescindir de Ruiz.