Luego de experiencias tanto en la NBA como en la ACB de España, Gian Clavell ha visto un poco de baloncesto en las principales dos ligas del planeta, en las que juegan muchos de los canasteros que representarán a sus respectivos países en la Copa del Mundo de la FIBA China 2019.

No hay que ser científico para saber que la oposición que tendrá Puerto Rico en el Mundial será una pocas veces vista, pero Clavell, por su interacción con jugadores en Europa, resaltó algunos equipos que tal vez no son vistos como potencias y que podrían sorprender.

“Italia, Francia”, dijo Clavell a quemarropa al preguntársele qué equipos le gustan en China 2019. “Francia tiene un equipazo. La gente quizás no los ve así, pero los he visto y es un equipazo. Ahí está Thomas Heurtel, Evan Fournier...habrá muchos ‘guards’ grandes”, dijo Clavell.

El cagüeño, quien juega con el Movistar Estudiantes en la ACB, también resaltó a Grecia.

“Grecia tiene a la cabeza, manejando todo, a Nick Calathes, a quien conozco. Tienen a Giannis (Antetokounmpo)…es difícil”, dijo Clavell sobre el equipo que además cuenta con Thanasis y Kostas Antetokounmpo, hermanos del MVP de la NBA.

“Está España, obviamente, que tiene muchos jugadores de ACB. No se llevaron el equipo que yo pensaba. No tienen a (Serge) Ibaka, (Nikola) Mirotic pero se llevaron a muchos buenos ‘role players’. Los conozco a todos, lo que haría mucho más fácil ‘scoutearlos’, pero con equipos así, no hay ‘scouting’ que valga”.

Dijo que le parece que Nigeria, por ejemplo, tiene un buen equipo que defiende bien, y que piensa que Argentina tendrá posiblemente los mejores ‘guards’ de la Copa del Mundo. Los gauchos tienen a Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola.

“Y diría ‘entre los mejores’, porque España tiene a Sergio Llul y a Ricky Rubio...va a estar duro, pero va a ser interesante e iremos a batallar”.

La Copa del Mundo se jugará del 31 de agosto al 15 de septiembre.