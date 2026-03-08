Giannis Antetokounmpo anotó 27 puntos, capturó nueve rebotes y repartió ocho asistencias la noche del sábado, y los Bucks de Milwaukee cortaron una racha de cuatro derrotas al vencer 113-99 al Jazz de Utah.

Antetokounmpo logró todo eso pese a jugar apenas 27 minutos, mientras los Bucks siguen controlando la carga de trabajo del dos veces MVP en su regreso tras una lesión. Milwaukee disputaba su tercer partido desde que Antetokounmpo volvió de una distensión en la pantorrilla derecha que lo obligó a perderse 15 encuentros consecutivos.

Utah ha perdido ocho de sus últimos nueve partidos. El Jazz había puesto fin a una racha de siete derrotas el jueves al ganar 122-112 en Washington.

El Jazz no contó con su máximo anotador, Lauri Markkanen, por un pinzamiento en la cadera derecha, ni con Isaiah Collier por motivos personales. Varios otros jugadores de Utah ya han sido descartados para el resto de la temporada.

Kevin Porter Jr., de Milwaukee, se perdió un segundo partido consecutivo por una inflamación en la rodilla derecha.

Antetokounmpo no fue el único jugador de Milwaukee que coqueteó con un triple-doble.

Ryan Rollins sumó 13 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias. Ousmane Dieng aportó 11 puntos, nueve asistencias y ocho rebotes.

Keyonte George anotó 22 puntos y Brice Sensabaugh agregó 17 desde la banca para Utah, que lanzó apenas para un 34,4% de campo y acertó 12 de 49 en triples.