Lake Buena Vista, Florida - El año histórico de Giannis Antetokounmpo le valió una barrida histórica de premios.

Una persona con conocimiento de la situación dice que el delantero de Milwaukee es el Jugador Más Valioso de la NBA por segunda temporada consecutiva. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la liga no anunciará el premio hasta el viernes por la tarde.

Antetokounmpo, de 25 años, se convierte en el tercer jugador en la historia de la liga en ganar el Jugador Más Valioso y Jugador Defensivo del Año en la misma temporada, uniéndose solo a los miembros del Salón de la Fama Michael Jordan y Hakeem Olajuwon.

Los números de Antetokounmpo esta temporada no tenían precedentes, con promedios de 29.5 puntos, 13.6 rebotes y 5.6 asistencias por partido. Nadie había promediado esos números durante una temporada completa; Wilt Chamberlain y Elgin Baylor tuvieron temporadas en las que superaron los promedios de puntos y rebotes de Antetokounmpo, pero ambos estuvieron por debajo de su promedio de asistencias.

Y los números tampoco se inflaron en grandes minutos. Antetokounmpo fue quinto en la NBA en anotaciones, segundo en la liga en rebotes, pero quedó en la posición 71 en minutos jugados por partido. Llevó a los Bucks al mejor récord de la NBA esta temporada, antes de que Milwaukee fuera eliminado de los playoffs por Miami en las semifinales de la Conferencia Este.