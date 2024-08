Manatí. Pocos minutos después del cuarto juego de la serie semifinal del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Gigantes y los Osos, eran pocos los integrantes de Carolina que quedaban en el camerino visitante del Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, de Manatí.

Como era de esperarse, el ambiente no era uno que caracteriza a los Gigantes. Allí no había “Calentón”. Mucho menos algarabía. Más bien, silencio y reflexión. Después de todo, recién se habían quedado cortos de sus aspiraciones de repetir como campeones del BSN tras caer, 88-83, ante frente a unos Osos que nunca lograron domar.

Fue como repetir la serie final del 2023 en la que una hambrienta y joven escuadra carolinense destronó a los Vaqueros de Bayamón en cinco desafíos.

El dominio fue igual. Los Gigantes intentaron de todo, pero nunca pudieron igualar la poderosa ofensiva de Manatí, que promedió 99.7 puntos en la semifinal.

“Manatí está jugando un baloncesto increíble. Están engranando en el momento correcto. Nos recordó a nuestra corrida del año pasado. Todo les está saliendo. Me quito el sombrero ante ellos. Eliminaron a los campeones defensores y los felicito”, expresó Alexander Franklin, delantero de los Gigantes, en su salida del vestidor de Carolina.

“El baloncesto es de ganadores y perdedores. Yo pienso que ellos engranaron en el momento correcto. Su química vino en el momento perfecto. Llegaron a esta serie con confianza después de eliminar a Arecibo. Tiraron muy bien el balón. Estaban preparados y, al final del día, fueron el mejor equipo”, admitió.

A diferencia de la pasada temporada, esta fue una agridulce para los Gigantes. Sin Tremont Waters, tuvieron un lento arranque, pero en la segunda parte de la fase regular registraron el mejor récord del torneo (13-4).

Aun así, perdieron Tremont Waters y George Conditt IV a mediados de junio a por la convocatoria de la Federación de Baloncesto (FBPUR) para el Repechaje Olímpico, que se celebró en el Coliseo de Puerto Rico. Luego de la Selección Nacional hacer lo improbable y ganar el torneo de clasificación olímpica, Carolina perdió a Waters y Conditt IV hasta que terminaron su compromiso en París 2024.

Sin la estelar dupla, el “Calentón” superó una dura prueba en los cuartos de final, cuando eliminaron a los Piratas de Quebradillas en una serie que se extendió a siete compromisos.

Waters y Conditt IV se reintegraron para el tercer juego, pero ni eso fue suficiente para que los Gigantes pudieran defender el trono.

“Fue difícil porque fuimos los campeones defensores y todo los equipos dieron lo mejor de ellos contra nosotros todo el año. No ha sido un año típico. Jugadores entraban y salían. Se fueron dos jugadores como George y Tremont. No son jugadores de relleno en el banquillo. Estos son dos de los mejores jóvenes de la liga. Fue una lástima que no pudiéramos estar juntos todo el año, hacer esa química y tener esa corrida que pensábamos que podíamos tener”, opinó Franklin.

“Esto no es un videojuego. Muchas personas piensan que el baloncesto es un videojuego y que puedes sacar a jugadores y volverlos a entrar. El baloncesto es de química, que era algo que teníamos antes de que se fueran, pero cuando se fueron tuvimos cuatro importados y nos adaptamos a otro estilo”, agregó.

En el cuarto partido de la semifinal, Waters anotó 15 puntos y lanzó de 12-4. Mientras, Conditt IV tuvo un doble-doble de 19 tantos y 11 rebotes.

El alero también contó que después del partido el dirigente Carlos González reunió a los canasteros de Carolina para expresarles lo orgulloso que estaba de ellos y que usaran esta derrota como gasolina para la venidera temporada.

“Esto es parte del proceso. El año pasado encontramos oro. Ahora volvemos a la mesa. La organización confeccionará el mejor equipo posible y saldremos a competir para llegar a donde queremos estar”, concluyó.