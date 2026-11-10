Las Gigantes de Carolina se colocaron a las puertas de la clasificación a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), luego de imponerse el lunes por 80-76 sobre las Cangrejeras de Santurce en el coliseo Roberto Clemente.

El triunfo permitió a Carolina tomar ventaja de 2-0 en la Serie B de los cuartos de final, en un partido que tuvo un desenlace dramático. Las visitantes llegaron a dominar por 13 puntos, pero las Cangrejeras reaccionaron en el último periodo, remontaron el marcador y llegaron a colocarse al frente antes de que las Gigantes recuperaran el control en los minutos finales.

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Tras una primera mitad de constantes intercambios en el marcador, Carolina tomó el comando del encuentro en el tercer parcial. Las Gigantes arrancaron ese periodo con un avance de 17-5 y aprovecharon su intensidad defensiva para limitar la ofensiva local. El conjunto carolinense ganó el segmento 25-16 y entró al último cuarto con ventaja de 61-48.

Santurce, sin embargo, no bajó los brazos. Las Cangrejeras comenzaron el cuarto parcial con una corrida de 4-0 y continuaron recortando la diferencia. El debut de la refuerzo Aubryanna “Bree” Hall también le dio impulso a la ofensiva santurcina.

Con poco más de seis minutos en el reloj, Kiara Leslie anotó un triple para acercar a las locales 63-57. Acto seguido, Hall encestó desde larga distancia y redujo la diferencia a solo tres puntos, 63-60.

Las Gigantes intentaron contener el empuje con anotaciones de Joyner Holmes, pero Santurce siguió presionando hasta que Brianna Jones consiguió un triple con 3:22 por jugarse. Esa canasta puso el marcador 68-67 y le dio a las Cangrejeras su primera ventaja del partido.

Carolina respondió de inmediato. Holmes asumió la responsabilidad ofensiva y completó una jugada de tres puntos para devolverle la delantera a su equipo, 70-68. Luego añadió otro canasto para ampliar la ventaja a 72-68.

En el tramo decisivo, ambos quintetos intercambiaron anotaciones y el partido se definió desde la línea de tiros libres. Lasha Petree y Charity Harris aportaron puntos importantes para las Gigantes, mientras Leslie y Alicia Penzo mantuvieron a Santurce con posibilidades de llevarse el triunfo.

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Penzo consiguió acercar a las Cangrejeras 76-74, pero Petree convirtió dos tiros libres con nueve segundos restantes para colocar el marcador 78-74. Santurce todavía encontró tiempo para responder mediante una penetración de Leslie, que puso el encuentro 78-76.

No obstante, Grace Berger recibió una falta y aseguró la victoria carolinense al encestar sus dos tiros libres. El intento final de Santurce no encontró el aro y el encuentro concluyó 80-76.

Holmes encabezó la ofensiva de las Gigantes con 28 puntos y nueve rebotes. Por las Cangrejeras, Hall tuvo un debut destacado al terminar con 19 tantos y cinco rebotes.

Con la serie 2-0 a favor de Carolina, Santurce está obligado a ganar el próximo compromiso para evitar la eliminación. El tercer partido se jugará el miércoles en el coliseo Guillermo Angulo, hogar de las Gigantes, que tendrán la oportunidad de asegurar su pase a las semifinales.

Mientras tanto, las series A, C y D de los cuartos de final continuarán este martes, 10 de noviembre, desde las 8:00 p.m. Las Leonas de Ponce recibirán a las Pollitas de Isabela; las Monarcas de Juana Díaz buscarán igualar su serie ante las Atenienses, y las Explosivas de Moca intentarán recuperarse frente a las Criollas de Caguas.