Los Vaqueros de Bayamón aseguraron el jueves la primera posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al dominar, 104-83, a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Guaynabo disputó el primero de tres partidos sin refuerzos por violar el reglamento del Tope Contractual Colectivo y del Impuesto de Lujo la pasada temporada, y quedó eliminado con la derrota en Bayamón.

Esto debido a que los Mets empeoraron su marca a 14-18, que los deja a tres juegos de la cuarta posición con apenas dos compromisos de la fase regular por disputar. Los Vaqueros, en cambio, ahora juegan para 22-11 tras conseguir su cuarta victoria en línea.

PUBLICIDAD

Con este resultado, los Criollos de Caguas (20-12) se adueñaron del segundo lugar de la Conferencia A del BSN, mientras que los Gigantes de Carolina-Canóvanas (17-14) y los Cangrejeros de Santurce (17-15) se quedaron con los otros dos puestos disponibles.

Javier Mojica también hizo historia al llegar a los 7,000 puntos en la llamada “liga más dura”, luego de encestar 17 unidades en el triunfo de Bayamón. El veterano escolta es el vigesimoséptimo jugador en alcanzar esta cifra en el torneo.

Por los campeones, Stephen Thompson Jr. también anotó 17 tantos, seguido por Jordan Cintrón con 15 y Jassel Pérez con 14. En causa perdida, Jaysean Paige finalizó con 17 tantos.

En el Coliseo Roger Mendoza, los Criollos vencieron, 98-92, a los eliminados Osos de Manatí. Hiram Huertas y Luis Rivera fueron los mejores anotadores de Caguas con 16 puntos cada uno. Por los Osos, Raymond Cintrón registró 13 unidades, incluidos tres triples.

En el Coliseo Raymond Dalmau, los Capitanes de Arecibo ganaban, 76-70, a los Piratas de Quebradillas antes de que el partido fuera suspendido cuando restaban 1:23 del tercer parcial debido a múltiples filtraciones y goteras en distintas áreas de la instalación. Fue reasignado para este viernes a las 6:00 p.m.