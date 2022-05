Las parejas para las respectivas series finales de conferencias en la NBA están configuradas. En el Este, los Celtics de Boston irán contra el Heat de Miami, mientras que en el Oeste, los Warriors de Golden State enfrentará a los Mavericks de Dallas.

Los ganadores pasarán a la Serie Final por el campeonato.

El primer partido de entre esas series subirá a escena este noche cuando los Celtics visiten al Heat desde las 8:30 p.m. por ESPN. Boston llega repleto de confianza dado a que eliminó a los campeones defensores Bucks de Milwaukee en siete extenuantes juegos.

“Boston está jugando demasiado buen baloncesto. Es un equipo que cree, lleva jugando buena defensa y los jugadores han respondido”, dijo Javier Rolón, exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y analista. “Veo a Boston ganando en seis juegos. Se puede robar uno en Miami”, agregó.

Sin embargo, el dirigente Tony Ruiz entiende que los integrantes del Heat no están desgastados.

“Miami tiene ventaja porque su camino fue más fácil, no tan dificultoso como para Boston, por lo físico que fueron las series contra Brooklyn y Milwaukee. Los dos días de descanso adicionales que tuvo Miami le vendrán bien”, sostuvo.

Erik Spoelstra, centro, coach del Heat de Miami, habla con los jugadores del equipo en lo que los árbitros revisan una jugada en la repetición, en el Juego 5 de la primera ronda, en contra de los Hawks de Atlanta, el martes 26 de abril de 2022, en Miami. (AP Foto/Wilfredo Lee) ( Wilfredo Lee )

“Será una serie intensa. Miami hizo los movimientos en el momento indicado. Que Boston haya tumbado a Brooklyn y a Milwaukee es impresionante, pero veremos cuantas energías le quedan para Miami, además de que (los Celtics) comienzan de visitantes. Espero que sea una serie intensa y me inclino por Miami porque Boston debe estar un poco machucado”, agregó Ruiz.

Colón, por su parte, entiende que el Heat necesitará una segunda voz que le haga coro a Jimmy Butler.

“Miami depende tanto de Butler y Tyler Herro saliendo del banco. El Jimmy Butler que vimos en la serie contra los Sixers no era el mimo de la temporada regular. Ahora está metiendo canastos de tres, pero Herro solo tuvo dos juegos de sobre 20 puntos y tengo entendido que Kyle Lowry no estará disponible. Miami no tiene esa segunda voz constante, así que Herro necesita ponerse la capa de héroe”, afirmó Colón.

Ruiz, sin embargo, señaló que la experiencia de Miami será un factor.

“Ese equipo está en su segunda final de Conferencia en tres años. Eric Spoelstra está entre los mejores dirigentes haciendo los ajustes defensivos. Será una serie bien estratégica. Boston ha sido un equipo físico, pero Miami tiene a PJ Tucker para hacer lo mismo”, explicó.

Los Celtics superaron al Heat 2-1 en la serie particular durante la temporada regular.

Los Warriors sobre los Mavericks

Rolón y Ruiz coincidieron que las cartas están a favor de los Warriors de Golden State sobre los Mavericks de Dallas.

Los Warriors llegaron a la Serie Final de Conferencia después de eliminar a los Grizzlies de Memphis en seis encuentros, mientras que los Mavericks despacharon a Suns de Phoenix en siete.

Si Stephen Curry y los Warriors desean regresar a la Serie Final de la NBA deberán lidiar con Luka Doncic y los Mavericks. ( Carlos Avila Gonzalez )

“Hay que comenzar a creer en ellos. En esa serie contra Phoenix, aparte del ultimo juego, Dallas depende demasiado de Luka Doncic, algo un poco desesperante para que tenga un chance para sacar la serie. Pero parece que la versión de Golden State que ganó varios campeonatos ha regresado y los veo ganando en seis juegos”, anticipó Colón.

Ruiz mencionó que los pareos favorecen a Golden State, a pesar de que los Mavericks dominaron 3-1 la serie particular en la fase regular.

“Dallas estará en su primera final de Conferencia desde el 2011. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho Jason Kidd, pero van contra equipo experimentado que pasó una gran prueba en Memphis. Los Grizzlies eran el equipo más incómodo que encontraron en el camino, por lo que Golden State debe dominar a Dallas”, concluyó.