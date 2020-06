El dirigente de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, frecuente crítico de Donald Trump y de su administración, realizó el lunes unas fuertes expresiones sobre las reacciones del presidente estadounidense tras las protestas y eventos registrados luego de la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis a manos de un policía.

En una entrevista que brindó a la revista The Nation, Popovich tildó de “destructor”, “cobarde” y “trastornado” en una conversación que tuvo con el periodista Dave Zirin.

“Lo que me llama la atención es que todos vemos la violencia policial y el racismo, y lo hemos visto antes, pero nada cambia. Por eso es que estas protestas han sido tan explosivas. Pero sin liderato y pleno conocimiento de cual es el verdadero problema, nunca habrá un cambio. Y los estadounidenses blancos han evitado reconocer este problema por siempre, porque hemos tenido el privilegio de poder evitarlo. Eso también tiene que cambiar”, expresó Popovich.

PUBLICIDAD

El dirigente, cinco veces campeón con los Spurs de San Antonio y futuro miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, fue más allá al hablar sobre la figura del Presidente Trump.

“Es increíble. Si Trump tuviese un cerebro, aunque fuese 99% cínico, el saldría a decir algo que ayudara a unificar a la gente. Pero a él no le importa eso. Ni siquiera en este momento. Así de trastornado está. Todo es sobre él. Todo se trata de lo que le beneficia personalmente. Nunca se trata del bien común. Y eso es lo que siempre ha sido”, opinó Popovich.

Lo que me llama la atención es que todos vemos la violencia policial y el racismo, y lo hemos visto antes, pero nada cambia. Por eso es que estas protestas han sido tan explosivas. Pero sin liderato y pleno conocimiento de cual es el verdadero problema, nunca habrá un cambio. Y los estadounidenses blancos han evitado reconocer este problema por siempre, porque hemos tenido el privilegio de poder evitarlo. Eso también tiene que cambiar" -Gregg Popovich, dirigente de la NBA

“Es tan claro lo que hay que hacer. Necesitamos un presidente que salga y simplemente diga que las vidas de los negros importan (black lives matter). Que solamente diga esas tres palabras. Pero no lo hará y no puede. No puede porque para él es más importante apaciguar al pequeño grupo de seguidores que validan su demencia. Pero se trata de mucho más que Trump. El sistema tiene que cambiar. Yo haré todo lo que tenga que hacer para ayudar, porque eso es lo que los líderes hacen. Él no puede hacer nada para colocarnos en un camino positivo, porque no es un líder”, continuó.

“Él (Trump) no solamente es divisivo. Es un destructor. Estar en su presencia hace que mueras. Él te comería vivo para adelantar sus intereses. Me siento horrorizado de que tengamos un líder que no puede decir ‘black lives matter’. Por eso es que se esconde en el sótano de la Casa Blanca. Es n cobarde. Crea una situación y sale corriendo como un niño de escuela. Realmente pienso que lo mejor es ignorarlo. No hay nada que pueda hacer para mejorar esta situación debido a lo que es: un idiota demente”, afirmó Popovich.

PUBLICIDAD

Popovich se refirió a los eventos de días recientes, en los que las protestas se han tornado violentas en muchas ciudades de Estados Unidos incluyendo Washington. Como medida preventiva, Trump fue llevado a un ‘bunker’ subterráneo el viernes durante las protestas realizadas frente a Casa Blanca.

El lunes, Trump se dirigió al país y amenazó con desplegar al ejército estadounidense a menos de que los estados pongan fin a las protestas violentas.

Popovich no es el único que se ha manifestado en contra de lo que sucedió con Floyd. Figuras de la NBA como Michael Jordan y LeBron James se han manifestado a favor de los que protestan y en contra del racismo.

El jugador Giannis Antetokounmpo, el dirigente de los Pistons, Dwane Casey , Bradley Beal, Magic Johnson, Jaylen Brown, los dirigentes Ryan Saunders (Minnesota) y Steve Kerr (Golden State) han sido algunos de los integrantes de la NBA que se han manifestado en la controversia.

Al igual lo han hecho jugadores de la NFL como Colin Kaepernick y de MLB como Derek Jeter, además de organizaciones como los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Angeles, entre muchas otras del deporte.