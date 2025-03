Filadelfia. La temporada de Joel Embiid llegó a su fin, finalmente apartado tras los efectos persistentes de una cirugía de rodilla.

La respuesta definitiva a la eterna pregunta de si jugaría o no esta noche, que ha marcado la temporada de los 76ers, llegó el viernes cuando el equipo anunció que Embiid estaba “médicamente incapacitado para jugar” y se enfocará en el tratamiento y la rehabilitación de su rodilla izquierda.

Sin embargo, la incertidumbre persiste en Filadelfia. ¿Este es el final para Embiid? ¿Tal vez como un jugador All-Star productivo? ¿Se enfrentan los 76ers a años de mediocridad o peor, con contratos elevados atados a jugadores envejecidos y poco productivos, y la posibilidad de perder una selección de primera ronda esta temporada?

No hay respuestas fáciles para el presidente del equipo, Daryl Morey, al entrar en la temporada baja, y el futuro incierto de Embiid solo complica cualquier posible éxito a largo plazo para los 76ers.

“No es lo que esperábamos”, reconoció el entrenador Nick Nurse el sábado por la noche.

Este contratiempo fue el último en lo que ya es una constante para Embiid desde que los 76ers lo eligieron como la tercera selección en el draft de 2014.

¿Qué le pasa a Embiid?

La carrera de Embiid ha sido devastada por lesiones. Un moretón en el hueso aquí, un desgarro de menisco allá, un hueso orbital roto, un esguince de hombro, tendinitis, ligamentos desgarrados, incluso parálisis de Bell. Incluso su carrera comenzó con él perdiéndose sus dos primeras temporadas completas.

La más reciente: Embiid se sometió a una cirugía de menisco el seis de febrero de 2024, después de que se lesionara cuando Jonathan Kuminga de Golden State cayó sobre la pierna izquierda del jugador. Embiid regresó a tiempo para los playoffs y los Sixers fueron eliminados en la primera ronda.

Embiid nunca se recuperó completamente de la lesión en la rodilla y solo jugó 19 partidos esta temporada. Nurse dijo que Embiid no tuvo un contratiempo tras la cirugía de rodilla, simplemente el MVP del 2023 nunca volvió a estar al 100%.

“A veces se sentía bien, a veces no tan bien”, comentó Nurse. “Ha sido algo irregular. Llega un punto en el que se siente un poco mejor y puede jugar. Luego se hincha de nuevo y no se siente tan bien y no puede jugar tan bien, no puede moverse tan bien”.

Embiid aún podría optar por una cirugía si el descanso y la rehabilitación no funcionan, y cualquier procedimiento invasivo en su rodilla podría costarle una cantidad significativa de tiempo la próxima temporada.

¿Qué sigue para los 76ers?

La respuesta corta es el mismo proceso que llevó a Embiid a los 76ers: perder intencionalmente. La selección de primera ronda de los 76ers está protegida entre las seis primeras, de lo contrario, va al Thunder de Oklahoma City.

Los 76ers tienen un récord de 21-38 de cara al partido del lunes contra Portland. Hay seis equipos con peores récords, pero los Sixers podrían superar a Toronto y Brooklyn si estos colapsan en el tramo final.

La mayor preocupación para los 76ers es el impacto financiero. Sin una razón real para ofrecer una extensión más que la buena voluntad, los 76ers firmaron a Embiid por tres años antes de la temporada, asegurándolo por cuatro años más y 248.1 millones de dólares garantizados. Los 76ers podrían recibir un alivio en el tope salarial si se considera que su lesión pondrá fin a su carrera.

Los 76ers firmaron a Paul George y Tyrese Maxey por 400 millones durante el verano que, junto con el contrato de Embiid, pone a la franquicia en la obligación de 146 millones en nómina total la próxima temporada. Eso deja a los 76ers con poca flexibilidad financiera en la temporada baja y sin mucho talento en la plantilla de aquellos que se quedan.

George cumplirá 35 años en mayo y ha estado plagado de lesiones e ineficacia en su primera temporada en Filadelfia.

¿Debería haber jugado en los Juegos Olímpicos?

Embiid admitió esta temporada que no tuvo suficiente tiempo para recuperarse de su cirugía de rodilla, y eso se puede atribuir en gran parte a su decisión de jugar para el equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.

Los 76ers apoyaron públicamente la decisión de Embiid de ir por el oro, aunque tuvieron poca influencia en la decisión. Embiid tuvo sus momentos en los Juegos de París, pero mayormente fue un espectador.

El legado de Embiid

Embiid cumple 31 años este mes y, dada su edad y su condición física general, es difícil creer que alguna vez podrá recuperar su forma de MVP. Su promedio de puntos en su carrera de 27,7 solo es superado por Michael Jordan, Wilt Chamberlain y Luka Doncic en la lista de todos los tiempos.

Anotó 70 puntos. Ganó un MVP y dos títulos anotadores. Fue seleccionado cinco veces para el All-NBA.

Solo con esos logros, Embiid parecería destinado al Salón de la Fama. Sin embargo, la posibilidad de ganar un anillo de campeonato se desvanece con cada ausencia prolongada.

Embiid es el único MVP de la NBA que nunca ha llevado a su equipo más allá de la segunda ronda de los playoffs. Los 76ers han sido eliminados cinco veces en la segunda ronda y dos en la primera.

Nunca ha jugado más de 68 partidos en una temporada y solo superó los 60 en tres.

Sus ausencias nublan el legado de un jugador que, tan elite como cualquiera en la liga cuando está en su mejor momento, simplemente no ha mostrado la durabilidad, tanto en partidos jugados como en grandeza general a lo largo de una carrera de más de una década.

Pero no hay que descartar aún al Salón de la Fama. Los grandes hombres Yao Ming, Ralph Sampson y Bill Walton tuvieron números inferiores a los de Embiid en carreras acortadas por lesiones (aunque con un gran impacto cultural) y aún así llegaron a Springfield.