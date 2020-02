En el autobús de regreso al hotel, la derrota ante Francia 89-51 de esta tarde no importó para nada para las jugadoras de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino, que hizo historia antes de ese último compromiso en Bourges, Francia, al clasificarse a las Olimpiadas de Tokio 2020 mediante la derrota sufrida por el equipo de Brasil.

El jueves, Puerto Rico consiguió un triunfo en tiempo extra 91-89 sobre Brasil que, se podría decir, fue el que selló el boleto de las puertorriqueñas al torneo olímpico. Las brasileñas cayeron luego ante Francia y temprano el domingo ante Australia, dándole la clasificación a las boricuas.

La clave fue que nos mantuvimos unidas en todo momento. Esto no comenzó ahora. Esto viene desde el 2017 cuando clasificamos al Mundial. Con un grupo de chicas que muchas dijeron que no. Fuimos pocas las que aceptamos el reto -Pamela Rosado

“Obviamente estamos muy contentos y orgullosos por la gesta. Llevamos muchos años trabajando para posicionar el baloncesto femenino en un buen nivel alrededor del mundo. Y desde que empezamos unos años atrás nos pusimos unas metas, y poco a poco las hemos ido logrando”, dijo el dirigente del seleccionado, Jerry Batista, vía telefónica.

Pamela Rosado, capitana del seleccionado boricua, recordó que el logro alcanzado hoy es uno por el cual se ha venido trabajando arduamente desde el 2017. (FIBA (custom credit))

“Así que significa mucho el que hayamos podido lograr esto. Todo salió como queríamos en el sentido del grupo en que caímos, que vinimos a Francia, tuvimos a Brasil, que es un equipo accesible para nosotros, aunque no tuvimos la preparación que queríamos y que tuvimos varias bajas, pues pudimos lograrlo. Mucho crédito a lo que hicieron las muchachas”, agregó Batista.

La veterana armadora y capitana de la selección, Pamela Rosado, también resaltó la importancia del momento.

“Me siento súper contenta y súper orgullosa de mis nenas”, dijo Rosado. “La clave fue que nos mantuvimos unidas en todo momento. Esto no comenzó ahora. Esto viene desde el 2017 cuando clasificamos al Mundial. Con un grupo de chicas que muchas dijeron que no. Fuimos pocas las que aceptamos el reto. Clasificamos al grupo al Mundial y era la meta mayor clasificarnos a las Olimpiadas”.

“Esto le pertenece al grupo, a los coaches, al staff…y a Yum (Ramos presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico) por creer en nosotras y darnos el apoyo 100%. Esto es historia. Hemos hecho lo que nadie pensaba que podíamos hacer y vamos a Tokio”, agregó

En la tarde del domingo, las boricuas cayeron ampliamente derrotadas ante Francia, pero ni aún eso les robó la alegría de la clasificación confirmada horas antes. (FIBA (custom credit))

Batista recordó que jugadoras como Anushka Maldonado, Sabrina Lozada e India Pagán no pudieron estar con el equipo. Maldonado por razones personales, Lozada se lastimó un tobillo jugando en Portugal y Pagán juega a nivel colegial en Estados Unidos.

Por eso, el seleccionado reclutó a jugadoras como la veterana Yolanda Jones y Paola Crespo, principalmente por su estatura.

“En estos torneos necesitábamos jugadoras poste. En estos torneos los equipos son demasiado grandes. Este nivel no es Centrobasket o Torneo de Las Américas, donde hay menos estatura. Acá necesitábamos gente grande”, dijo.

Otro premio al trabajo del seleccionado en Francia lo fue la selección de Jazmon Gwathmey como una de las cinco jugadores del cuadro All Star del evento. En los tres partidos en Brouges, Gwathmey finalizó con 51 puntos y 16 rebotes.

“Yo suelo manejar las cosas. Ahora mismo me siento contento, pero a lo mejor no he internalizado lo que logramos”, explicó Batista. “Todo competidor quiere verse en el nivel más alto. Yo soy de las personas que siempre quiere tener un reto de frente. Acabamos de lograr esto y ya tengo la meta de tener bien encaminado el programa nacional preparando entrenadores para cuando pase mi tiempo y seguir puliendo jugadoras”.

“Este es un paso sumamente importante que nos demuestra que tenemos mucho trabajo por delante para hacer las cosas correctas para que el programa nos dé muchas satisfacciones por muchos años”, dijo el piloto.