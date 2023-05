En un día que jamás pensó le tocaria vivir, Marta Flores, hija del exentrenador de baloncesto y comentarista deportivo Johnny Flores ha anunciado hoy el cierre del programa radial Mundo Deportivo, el cual su progenitor tuvo en el aire por 54 años, los últimos 40 en la emisora WPRA 990 AM.

Martita, como la llama Johnny, informó el cierre debido a que su padre, de 74 años, ha tenido que ser internado en un hogar de asistencia ante un repentino problema de salud relacionado a un problema de demencia.

“Nunca imaginé tener que despedir el programa. Recuerdo que de pequeña mi papá me llevaba un conforter a todas las canchas donde le tocaba trabajar y yo dormí en las guaguas de transmisión o me sentaba a ver los juegos cuando más grande. Y siempre veía a mi papá como Superman. Que esto nunca iba a pasar. Sí que algún día me tendré que despedir de él, pero jamás que en cuestión de una semana fuera a perder si mente”, ha dicho Marta a Primera Hora.

La única hija del exentrenador del Colegio de Mayagüez por más de 25 años, exdirigente en el BSN y por muchos años comentarista del BSN en la televisión precisó que los médicos que atienden a su padre evalúan a ver si sufrió algunos infartos cerebrales durante las pasadas semanas y que ésto lo haya llevado a la precaria condición que hoy vive.

Residente en el estado de Texas, Marta tuvo que viajar de emergencia ante el asunto para poder acomodar a su padre en un lugar donde sea cuidado. Ella podrá viajar cada seis semanas para acompañar a su padre.

“Yo estaba pensando que papi se iba a recuperar de lo que le aquejó inicialmente. Pero al parecer se cayó dos veces y los médicos me dejaron saber que ya no puede estar solo. Así que viajé corriendo para Puerto Rico para bregar con todo”.

A todas las personas que han estado preguntando por la salud de Johnny Flores, les informamos, con la autorización de su... Posted by La Primera Mayaguez Wpra 990 AM on Saturday, May 6, 2023

Junto a Marta también han estado pendiente a Johnny su hermano Adolfo y muchos de sus exjugadores a nivel colegial.

“Cuando yo veo a tantos de sus jugadores pendiente, llamando o viniendo a ayudar ahí me doy cuenta de la semilla que dejó sembrada”, dijo Marta.

Marta dejó saber estar encantada con el lugar donde logró acomodar a su padre. Allí encontró a un grupo de enfermeras que son fanáticas de él.

“Es perfecto porque papi ahora mismo al hablar con alguien se le puede olvidar al instante con la persona que está hablando, pero increíblemente no se olvida de nada del deporte; lo que me encanta porque ha sido su vida. Creo que lo pude ubicar en un lugar especial”, destacó.

Repasando su carrera, Marta recordó que Johnny dirigió el equipo de baloncesto del RUM por más de 25 años entre algún punto de finales la década del 1970 hasta el inicio de este siglo. Y mantuvo el programa Mundo Deportivo durante 54 años hasta el pasado viernes, 24 de abril.

Desde entonces, hasta que hoy ella anunció el cierre del programa, la emisora colocó música en el espacio del programa, el cual iba al aire todos los días al mediodía.