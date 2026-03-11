Miami. Bam Adebayo anotó 83 puntos, la segunda mejor actuación en la historia de la NBA, para guiar al Heat de Miami a una victoria por 150-129 sobre los Wizards de Washington el martes por la noche.

Adebayo anotó 31 puntos en el primer cuarto, 43 al descanso y 62 al final del tercer cuarto. Terminó con 20 de 43 en tiros de campo, 36 de 43 desde la línea de tiros libres y 7 de 22 en triples.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Tanto los tiros libres anotados como los intentados por Adebayo establecieron récords de la NBA en un partido. El récord de intentos fue de 39, obra de Dwight Howard, quien llegó a la línea de tiros libres en dos ocasiones. El récord de tiros libres anotados en un partido fue de 28, establecido por Wilt Chamberlain y Adrian Dantley.

Chamberlain anotó 28 tiros libres la noche en que anotó 100 puntos en 1962, el único partido mejor que Adebayo en la historia de la NBA. Adebayo superó a su ídolo del baloncesto, Kobe Bryant, en el segundo partido con mayor anotación de la historia; la mejor marca de la carrera de Bryant fue de 81.

LeBron James tenía la anterior marca de anotación en un solo partido del Heat; su esfuerzo de 61 puntos contra Charlotte ocurrió el 3 de marzo de 2014. Nikola Jokic de Denver tuvo el máximo de la temporada anterior en la NBA esta temporada con 56.

Adebayo los superó a ambos en el tercer cuarto y siguió avanzando.

Simone Fontecchio anotó 18 puntos para Miami (37-29), que ha ganado seis partidos seguidos y se ha colocado ocho juegos por encima de .500, su mejor marca de la temporada. El Heat jugó sin Norman Powell (ingle), Tyler Herro (cuádriceps), Nikola Jovic (espalda) y Andrew Wiggins (dedo del pie).

Alex Sarr anotó 28 puntos para los Wizards, que no contaron con Trae Young, lesionado en la rodilla derecha. Will Riley añadió 22 y Jaden Hardy 17 para Washington, que ha perdido nueve partidos seguidos.